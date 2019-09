»Hej, jeg hedder Annika, og jeg sked i bukserne, indtil jeg var 12 år.«

Med en anekdote og medfølgende sang om at have menstruation tog Annika Aakjær alle med storm, da hun optrådte ved årets Zulu Comedy Galla.

Den 37-årige sangerinde sprang sidste år ud med sit første onewoman-show, 'Enebarn', hvor hun ud over at spille sange fortalte en masse sjove historier.

Og det var netop en bid fra det show, som TV2 Zulu spurgte, om hun ikke havde lyst til at optræde med ved gallashowet i Københavns Operahus.

»I mit show varer historien 18 minutter, så jeg har brugt lang tid på at skære det ned til otte minutter. Vi skulle også lige cleare rettighederne til sangen (Sangen er skrevet over Sneakers 80'er-hit 'Woodoo', red.) først, men de sagde heldigvis ja,« fortæller Annika Aakjær om forberedelserne til sin optræden.

Både folk i salen og seerne hjemme foran tv var efterfølgende vilde med Annika Aakjærs indslag.

For første gang nogensinde fik en optrædende stående applaus ved et Zulu Comedy Galla, og på TV 2 Zulus Facebook-side er klippet indtil videre blevet set over 1,3 millioner gange. Det er dobbelt så meget som det næstmest sete klip.

»Det er lidt overvældende. Jeg kan ikke helt følge med. Det er svært at forholde sig til,« fortæller hun her dagen derpå.

»Det er meget rørende med alle de reaktioner. Jeg vidste slet ikke, at jeg er den eneste, der har fået stående applaus.«

Hun genså sin optræden på tv søndag aften og huskede tilbage på, hvor nervøs hun havde været ved at skulle optræde i Operaen.

»Det var nervepirrende. Man står helt tæt på publikum, og der var flere iblandt, som jeg kendte. Det var helt crazy.«

Hun fortæller også med et grin, hvorfor hun efter sin optræden skyndte sig tilbage backstage og slet ikke modtog den store hyldest.

»Jeg tænkte kun på at overholde den tid, jeg havde fået tildelt.«

Til efteråret tager hun på danmarksturné med sine 'almindelige sange', men hun regner med at lave et nyt onewoman-show engang i fremtiden.

»Det første gik så godt, så det skal jeg helt sikkert lave mere af, når tiden er til det. Jeg regner også med, at man kan se mit første show på den ene eller anden måde snart. Så kan man også få menstruation-historien i sin fulde længde.«

Se Annika Aakjærs optræden her: