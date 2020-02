Hun har udgivet musik og turneret landet rundt siden debuten i 2008, men det var én særlig optræden til Zulu Comedy Galla sidste efterår, der gav hende det helt store hit – især på internettet.

37-årige Annika Aakjær stillede nemlig op i showet med en sang om menstruation på melodien til Sneakers 80’er-hit ’Woodoo’, og det var noget, der fik folk både i salen også folk hjemme foran computer- og tv-skærmene op af stolen.

Hun var i 2018 med i TV 2’s musikprogram 'Toppen af poppen', så hun havde tidligere vist sin musikalske side frem for et bredt publikum, nu fik hun også lov til at vise, at hun er sjov.

»Det har jo altid været en del af min optræden, og jeg viste noget af det i ’Toppen af poppen’. Til Zulu Comedy Galla fik jeg lov til at folde det hele ud for første gang, og det er på mange måder rørende, at det så bliver taget så godt imod,« fortæller Annika Aakjær, da B.T. torsdag aften møder hende til årets Zulu Awards.

»Jeg har ikke selv tænkt over, at emnet skulle være ’farligt’ eller det ene eller andet, men jeg har kunne fornemme på folk, at det har betydet meget og været med til at bryde noget ned,« fortæller hun videre.

»Jeg opgav ret hurtigt at kommentere på det. Der var mange, der ville have mig for en vogn. De troede, det var politisk. Men altså… Næh.. Den skal bare have lov til at stå for sig selv.«

For tiden glæder Annika Aakjær sig over, at hendes optræden til Zulu Comedy Galla har sat skub i billetsalget til hendes kommende koncerter.

Derudover har hun fået solgt sit seneste show til TV Zulu – så kan man se menstruationssangen i sin helhed, fortæller hun.

Annika Aakjær med ven til Zulu Awards. Foto: Martin Sylvest Vis mere Annika Aakjær med ven til Zulu Awards. Foto: Martin Sylvest

Hun er i gang med at skrive et nyt album og tager derudover i marts ud på en Danmarksturne – denne gang med fokus på musikken.

»Jeg kan godt lide at være hende, hvor folk ikke rigtig ved, hvad de skal forvente af min optræden. Efter 'Toppen af poppen' forventede folk, at jeg sang Lis Sørensen-sange, men så kom jeg i stedet med menstruationsangen og onewomanshowet.«

Annika Aakjær føler ikke noget pres for at skulle levere noget, der overgår menstruationshittet.

»Nej, jeg har lavet og levet af det her i mange år.«