Hadefulde beskeder på sociale medier.

Det har været det hele store taleemne den seneste måneds tid, og nu kaster sangskriveren og satirikeren Annika Aakjær sig også ind i debatten.

Det gør hun i et opslag på Facebook, hvor hun blandt andet fortæller, at hun bevidst har valgt at trække sig fra den offentlige debat netop på grund af hadefulde beskeder.

Alligevel valgte hun forleden at medvirke i P1-programmet 'Bagklog', hvor hun fortalte, at hun følte, at regeringen ikke har behandlet kunstnerne godt nok under coronapandemien. Og så gik det ellers stærkt på P1's Facebook-side, hvor der blev efterfølgende blev delt et lille klip fra programmet.

Annika Aakjær er træt af den hårde tone på sociale medier. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Annika Aakjær er træt af den hårde tone på sociale medier. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge Annika Aakjær væltede det nemlig ind med kommentarer om, at hun burde 'klippe sit hår og få et rigtigt arbejde', at hun burde tage sin briller af, for 'ellers kan man ikke tage hende seriøst', samt kommentarer om, at kunsternere 'ikke må mene noget om politik'.

Til sidst blev kommentarerne for meget for 38-årige Annika Aakjær, der derfor bad P1 om at fjerne klippet fra Facebook.

»Jeg bad P1 tage klippet ned igen, og det har de gjort. De sagde ovenikøbet, at det var et af de pænere kommentarspor,« skriver Aakjær i sit opslag på det selvsamme sociale medie.

»Og så fik jeg helt vildt meget skam. Skam over ikke at kunne klare det, folk skrev. Hvorfor er jeg ikke mere tykhudet? Jeg fik også skam over at have svaret folk i kommentarsporet,« fortsætter hun.

Hun skriver desuden, at hun efter lidt tid fik skammen ud af kroppen og derfor nu vil understrege, at den slags kommentarer ikke er okay.

»Jeg er stået op tidligt lørdag morgen for at køre ind til DR, brugt tid dagen forinden på at forberede mig på de emner, vi skulle tale om, brugt tre timer derude uden at få noget for det. Derfor skal det heller ikke koste mig det, som det gør, når jeg dagene efter skal være bange for at åbne diverse indbakker,« skriver hun.

»Folk må gerne være uenige med mig, og de må gerne have et anstrengt forhold til mig, men jeg forstår ikke trangen til at gøre uopfordret opmærksom på sit had,« fortsætter hun.

Annika Aakjær afslutter sit opslag med at skrive, at hendes frygt for hadefulde kommentarer ikke skal holde hende væk fra at deltage i lignende programmer fremover, men at hun har lært, at hun godt kan 'stille krav til mediers måde at kaste en for løverne i deres kommentarspor'.

»Jeg har ikke brug for at udvikle tyk hud, for ellers kan jeg ikke skrive sange,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg vil blive ved med at advokere for nuancerne i alt – derved demokratiet. For vi har ikke demokratisk ytringsfrihed, hvis nogen trækker sig fra samtalen, fordi de er bange.«

Annika Aakjærs opslag har i skrivende stund fået knap 8.000 likes samt utallige kommentarer, som stort set alle hylder sangskriveren for at 'sige fra'.

»Du er så tæske-sej Annika, og det er helt okay at sætte grænser, for hold op, hvor kan folk være modbydelige,« skriver en bruger for eksempel.

B.T. har været i kontakt med Annika Aakjær for en uddybende kommentar, men hun oplyser, at hun for nuværende ikke har tid til at besvare sådanne.