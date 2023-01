Lyt til artiklen

»Der er et stort hulrum i denne families sjæl i dag. Men hun efterlod os med værktøjerne til at fylde det igen.«

Sådan lyder det i en udtalelse fra ægtemanden til den amerikanske skuespiller Annie Wersching, der tidligt søndag morgen sov ind i en alder af 45 år.

Det skriver CNN og Deadline.

Årsagen til hendes død skal findes i den kræftsygdom, hun led af, oplyser hendes talsmand, Craig Schneider.

Annie Wersching sov ind tidligt søndag morgen som følge af en kræftsygdom. Foto: Richard Shotwell Vis mere Annie Wersching sov ind tidligt søndag morgen som følge af en kræftsygdom. Foto: Richard Shotwell

Skuespilleren – der især er kendt for at have medvirket i tv-serierne '24 Timer', 'Bosch', 'The Vampire Diaries' og senest 'Star Trek Picard' – dannede privat par med ægtemanden Stephen Full, som har udsendt en skriftlig udtalelse om husturens bortgang:

»Hun fandt skønhed i de mest simple stunder. Hun krævede ikke musik for at danse. Hun lærte os ikke at vente på, at eventyr ville finde dig. 'Gå ud og find det. Det er overalt.’ Og finde det, det skal vi nok,« skriver han og tilføjer:

»Når jeg kørte vores drenge, som var hendes livs sande kærligheder, ned ad den snoede indkørsel og gade, råbte hun 'farvel', indtil vi var uden for hørevidde og ude i verden. Jeg kan stadig høre det. Farvel, min 'buddie'. 'Jeg elsker jer, lille familie …'«

Annie Wersching medvirkede i 90erne og i 00erne i en række forskellige tv-dramaserier, men hendes store gennembrud kom i 2008, hvor hun fik rollen som FBI-agenten Renee Walker i '24 Timer', hvor hun spillede over for Kiefer Sutherland i seriens syvende og ottende sæson.

Sidste år havde hun rollen som Borg-dronningen i 'Star Trek Picard' – en rolle, der samtidig blev en af hendes sidste.

Udover ægtemanden efterlader hun sig parrets to sønner: 12-årige Ozzie og fire-årige Archie.