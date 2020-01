Den tidligere Playboy-model Anni Fønsby skal giftes med sin kæreste René.

47-årige Anni Fønsby har tidligere været gift med IT-milliardæren Erik Damgaard, og sammen var de et af Danmarks mest celebre og omtalte par indtil skilsmissen i 2013. Siden har hun haft kortere kæresteforhold, men nu banker kærligeheden for alvor på igen, og kæresten har friet til hende.

Det bekræfter hun over for ugebladet Her & Nu onsdag.

»Det var så romantisk. Han sagde så mange søde ting, og jeg fik den flotteste ring,« siger hun til Her & Nu, der kan berette, at frieriet fandt sted på en nylig ferie i Thailand.

Anni Fønsby har en opsigtsvækkende fortid, hvor hun både har levet et hårdt liv på Københavns bordeller - hun blev i 2010 idømt halvandet års fængsel for omfattende rufferi - men også har levet i vild luksus med Erik Damgaard,

Nu har hun fundet en langt mere tilbagetrukket tilværelse sammen med 53-årige René, som hun indledningsvist afviste så mange gange, at forholdet nær aldrig blev til noget. Men til sidst faldt hun for hans vedholdenhed, har hun tidligere fortalt i podcasten 'Talk Town'. Og nu hvor de er blevet et par, han hun aldrig været gladere.

»Jeg vil ikke sige, jeg var lykkeligere dengang. Jeg vil faktisk sige, at jeg er lykkeligere i dag. Det viser bare, at alle de materielle goder ikke skaber lykke, de skaber frihed,« siger hun i podcasten.

Anni Fønsby blev især kendt i Danmark for realityprogrammet 'Erik og Anni goes to Hollywood', men hun afviser over for Her & Nu, at der er et nyt program på vej. Det gider den mere privat anlagte René nemlig ikke høre tale om.