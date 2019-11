Den velkendte reality-babe kaster sig ud i et nyt forretningseventyr.

1. november åbner Anni Fønsby en ny klinik i hjertet af København. Klinikken, der får navnet La Concordia, er en skønhedsklinik inden for wellness, beauty og sport, hvor kunderne udover almindelig skønhedspleje får mulighed for at komme i såkaldt cryoterapi i en opretstående cryosauna, hvor kroppen bliver nedfrosset i tre minutter til minus 130 grader celcius.

»Cryoterapi er simpelthen fantastisk, fortæller en begejstret Anni Fønsby, der blev smertefri efter en diskusprolaps ved at tage otte behandlinger i en cryosauna i Sverige,« og fortsætter:

»Det var helt vildt så godt, hurtigt og ukompliceret processen var, og udover de allerede beskrevne effekter. Ja så bliver din hud friskere og strammere, og frigivelsen af endorfiner og forbedret iltning i blodet gør dig både friskere og stærkere, giver en bedre søvn samt styrker dit immunforsvar, og hjælper mod stress. Det er nærmest en mirakelmaskine, så jeg tog kontakt til producenten af den model, der er godkendt til medicinsk behandling af EU med henblik på at få eneretten til at benytte JUKA-cryosaunaen i Danmark.«

Cryoterapi benyttes idag derfor flittigt af nogle af verdens mest kendte skuespillere og atleter, som dels bruger behandlingen for at kroppen skal blive bedre til at restituere og dels for at forbrænde fedt og komme smerter og betændelsestilstande til livs.

En enkelt behandling skulle kunne give et kalorietab på op til 1200 kalorier. Prisen for cryoterapi bliver ifølge Anni Fønsby så lille, at alle kan være med.

»Når La Concordia åbner den 1. november tilbyder vi et ti-turs rabat-kort, så en enkelt behandling kommer helt ned i 370 kroner, hvilket er trediveprocent billigere end normalt, siger den kommende klinikejer, der i øjeblikket pusler med at få La Concordia færdigindrettet efter alle kunstens regler.«

Artiklen er lavet i samarbejde med Realityportalen.