»Der har ikke været nogen penge – ganske enkelt. Jeg har lånt penge privat for at få det til at slå til,« fortæller Annette Heick otte måneder efter, at regeringen lukkede landet ned, og entertainerens kalender blev støvsuget for job.

»Jeg har kunnet udbetale 10.000 kroner i løn til mig selv om måneden, og det er jo ikke alverden, kan man sige,« fortæller Annette Heick, der har holdt banken hen med løfter om, at hun ville kunne tjene penge igen ved årsskiftet.

Og det fik hun ret i. Tirsdag havde hun nemlig premiere på forestillingen 'Disco Tango' med blandt andre Silas Holst og Bryan Rice. En forestilling, som hun selv har stablet på benene.

Og det var nødvendigt, fortæller hun.

Annette Heick. Foto: Ida Wang Vis mere Annette Heick. Foto: Ida Wang

»Jeg kunne klare mig, fordi jeg har kunnet låne nogle penge privat. Havde jeg ikke kunnet det, så måtte jeg optage et lån i huset. Det havde ikke været fedt, men det er jo den situation, som mange selvstændige står i.«

Ifølge Annette Heick tror mange, at bare fordi man er kendt, så har man også en masse penge, som man bare kan bruge løs af.

»Men vi har jo ikke penge stående i banken. Det er der da ingen, der har, så er man jo idiot, for det betaler man for. Når man er selvstændig, og der kommer penge ind, så udbetaler man noget af det i løn til sig selv, og resten investerer man. Og dem kan man jo ikke trække ud igen,« siger hun.

Hun henviser desuden til kollegaen Lina Rafn, der i maj fortalte, at hun og Infernal-makkeren, Paw Lagermann, for første gang stod i gæld til et pengeinstitut, fordi de havde lånt til opbygningen af et nyt lydstudie med planer om, at pengene skulle tjenes ind på koncerter i 2020 . Men det kom som bekendt ikke til at ske, og nu er pengene brugt.

Annette Heick oplever, at folk har svært ved at forstå, hvorfor hun ikke kan tjene penge for tiden.

»Og så er der kommet håbløse ideer. 'Du kan bare tage et andet job'. Ja, det gør jeg gerne. Du nævner bare i flæng, hvor du ser en mulighed,« siger Annette Heick, der jo godt ved, at hun er i konkurrence med en masse andre danskere, som ligeledes har mistet deres indtægtskilde under nedlukningen.

Og i den situation er det ikke landets entertainere, man har mest sympati med.

»Det er desværre gået op for mig, at den branche, jeg er en del af, det er bare ikke én, folk tager alvorligt. De tænker ikke, det er en industri. Vi optræder, fordi vi synes, det er sjovt. Og det er det da også, men det er også noget, man investerer penge i, og hvor man både skal kunne udbetale løn til sig selv og sine ansatte,« siger hun.

»I starten var der nogen, der ringede og spurgte, om jeg ikke ville underholde lidt for et måltid mad. Men siger du også det til din frisør eller din taxachauffør? 'Kører du mig lige hjem for et måltid mad?' Det er så vildt. Det har været en øjenåbner. Desværre på en lidt negativ måde.«

Når alt dette er sagt, så forventer Annette Heick, at 2021 vil gå fint.

Annette Heick på scenen til 'Disco Tango'. Foto: Rune Buch Vis mere Annette Heick på scenen til 'Disco Tango'. Foto: Rune Buch

Hun har lært af situationen og sadlet om, så hun er stort set upåvirket af udefrakommende faktorer. I øjeblikket skriver hun på en selvbiografi, har solgt et tv-format til TV 2, som fortsat er tys-tys, men 'vil have noget at gøre med Danmarkshistorien', og så har hun lavet et – også fortsat hemmeligt – show med en kollega, som bliver så billigt at sætte op, at det ikke kan blive en underskudsforretning for spillestederne.

Og så havde hun tirsdag premiere på forestillingen 'Disco Tango', hvor hun og de garvede tidligere grandprix-deltagere Silas Holst, Bryan Rice, Lonnie Devantier, Gry Johansen og Henrik Krogsgaard optræder med de seneste 50 års største Melodi Grand Prix-hit.

»Vi er jo som heste, der skal på græs efter vinteren. Man kan allerede mærke, hvordan det spjætter i hele kroppen,« siger Annette Heick, der dog stadig har en lille frygt for, at danskerne endnu ikke er klar til at benytte sig af kulturtilbud trods regler om halvtomme sale.

»Men uanset hvordan vi vender og drejer det, så bliver det en underskudsforretning for spillestederne, når de ikke må fylde salen. Det kan godt være, de får eftergivet noget af det via hjælpepakkerne, men de kommer alle sammen til at stå med et tab,« siger hun.

»Men vi håber, de vil føle, det har været besværet værd, og at de står tilbage med en følelse af, at de godt tør tage hul på det hele og eventuelt booke os igen, når krisen er overstået.«