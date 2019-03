20 år har de været sammen, Annette Heick og Jesper Vollmer. 20 år i offentlighedens søgelys. Altid med en arm om livet, et par flettede fingre, en misundelsesværdig flig af lykke i øjnene.

Men lykken er ikke sådan én, der bare kommer ud af det blå, indrømmer 47-årige Annette Heick blankt.

»Det er benhårdt arbejde,« griner hun og fortsætter med alvor i stemmen: »Det er et aktivt valg, vi har truffet.«

»Jeg ved godt, at det kan lyde koldt, og i perioder er det det også. Men hvis man går rundt og siger ‘det går ikke’, ‘det er træls’, ‘det er synd for mig’, så bliver det en selvopfyldende profeti. Nu har vi valgt hinanden. Valgt, at vi vil have denne her familie. Valgt at blive sammen. Valgt at tage ja-hatten på.«

Parret mødtes i sommeren 1999, hvor Annette Heick faktisk var afsat til anden side. Men hun kunne mærke forelskelsen svulme op indeni.

Hun tog tyren ved hornene, slog op med kæresten og erklærede Jesper Vollmer sin kærlighed. Den var gengældt og har varet ved siden.

Men ifølge Annette Heick er kærligheden og lykken altså ikke given og skal heller ikke tages for givet. Der skal arbejdes for den. Man skal ville den. Hver dag.

»Er der fristelser ude i verden? Det er der da ved den søde grød! Men det løser jo ingenting. Og da slet ikke for børnene,« siger Annette Heick, som - også når det gælder kærligheden - har en pragmatisk tilgang til tingene.

»Og det er ikke skide romantisk. Men det kan det blive,« griner hun og fortsætter:

»Det kræver, at man hele tiden har fokus på, hvad man selv byder ind med og ikke bare kigger anklagende på den anden og siger: 'Hvorfor gør du ikke?’«

I sine B.T.-klummer er Annette Heick kendt for at kalde en spade for en spade. Ting bliver ikke pakket ind i lyserød tyl.

Sådan er det også hjemme i privaten i Søllerød, hvor hun bor med Jesper Vollmer og deres to sønner, Eliot og Storm på henholdsvis 14 og ni år.

Generelt synes hun nemlig, at kvinder er gode til IKKE at sige, hvad de har lyst til. I stedet forventer de, at deres mænd skal gætte sig til det.

Og lige præcis på dén konto er det frygtelig meget, der kan gå skævt, mener hun.

»Men det binder selvfølgelig også at sige, hvad man vil og ikke vil,« tilføjer hun og giver med lattermildhed i stemmen et eksempel.

Tidligt i deres forhold sagde hun nemlig lige ud til Jesper, at gaver, blomster og overraskelser ikke interesserede hende. Dén slags romantik behøvede hun ikke.

»Jeg har jo både ment og troet det, da jeg sagde det. Men jeg har da ofte spekuleret på, om det er egentlig er sandt,« siger hun og fortsætter spørgende:

»Men har jeg egentlig afvist noget romantik, fordi jeg har den pragmatiske side, der står og taler højt til mig?«

»Så nej, jeg behøver ikke romantik, men det er da dejligt og lækkert, når man bliver overrasket. Og i alle de år har Jesper ikke turdet komme hjem med overraskelser…«

Hun griner igen. Af sig selv.

Og hun erkender, at selv hendes egen opskrift på lykken ikke er fejlfri. Men at hun i hvert fald praktiserer, hvad hun prædiker.

»Jeg er hudløst ærlig derhjemme også.«