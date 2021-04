»Jeg synes, vores unge mennesker har betalt så kæmpehøj en pris. Og jeg synes, de er blevet svigtet helt sindssygt.«

Sådan siger sanger og tv-vært Annette Heick med gråd i stemmen, da hun torsdag var gæst i Iben Marie Zeuthens radioprogram 'Tal til mig'.

Programmet handler egentlig om troen på Gud, men da Annette Heick fortæller om sin søn Eliot, så ændrer det sig en smule. Hun begynder at sætte ord på den situation, vi alle står i lige nu. Nemlig coronapandemien.

»Jeg ser på en stor dreng på 16 år, som må give afkald på en masse ting, der er vigtige i den alder. Og som jeg selv havde så meget glæde af. Det synes jeg er så hårdt at være vidne til,« siger hun.

Jeg er ikke sikker på, jeg er pivstolt over den verden, vi giver de unge Annette Heick

Hun forstår godt, at mange mennesker er bange. Både bange for at dø, og hvilket omfang pandemien har globalt. Men hun synes alligevel, at den unge generation har ofret meget under coronakrisen.

»Jeg er ikke sikker på, jeg er pivstolt over den verden, vi giver de unge,« siger den 49-årige tv-vært.

Tankerne om de unges oplevelse af pandemien kommer, efter Iben Maria Zeuthen har spillet TV 2-sangen 'Fald min engel'. En sang, Annette Heick sammen med en række andre forældre sang til sin søn Eliot, da han skulle konfirmeres.

Det er senere blevet deres sang, fortæller hun. Den minder hende om, at det er ungdommen, der skal bære hele verden videre, og om det kæmpe ansvar, man som ung har for netop det.

Annette Heick. Foto: Henning Bagger Vis mere Annette Heick. Foto: Henning Bagger

Annette Heick har tidligere forholdt sig kritisk til, hvordan man har behandlet særligt dele af den unge befolkning under coronakrisen i Danmark.

I et tidligere interview med B.T. sætter hun ord på, hvordan stilheden fra både publikum og politikere og især kunstnerne selv har haft konsekvenser for særligt de nykommende talenter i musikbranchen.

»Vi udøvende kunstnere er alt for flinkeskole-agtige, bange for, at det backfirer – at nogen bliver sure, eller vores publikum ikke kan lide, når vi siger vores mening. Men gider I lige kigge ud over jeres egen næsetip og koncentrere jer om, hvad det her betyder for vores branche og ikke bare for jer som individer? Det er jeg rigtig ærgerlig over, at vi ikke har formået,« siger Annette Heick.