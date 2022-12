Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Den er jo så forkert.«

Sådan lyder det fra Annette Heick i den seneste udgave af B.T.s podcast sladdermagasinet ‘Det, vi taler om’. I programmet faldt snakken på det ikoniske hit: ‘Du skælder mig hele tiden ud’, som hun sang sammen med Tommy Seebach.

I programmet siger Ditte Okman: »Jeg ved ikke, om det er frastødende, men i dag var det nok ikke gået,« om den sang og video, som en meget ung Annette Heick og en 30 år ældre Tommy Seebach sammen udgav i 1989.

Men til stor overraskelse for Ditte Okman – får Annette Heick i programmet sagt, at de to slet ikke var et kærestepar.

»Vi ligner ikke kærester i videoen. Det er mere sødt og sjovt, og der er en bamse, han har skudt ned til mig,« sagde Annette Heick i fredagens udgave af 'Det, vi taler om'.

»Jeg lavede min egen fortælling, der handlede om, at han (Tommy Seebach, red.) var den enlige far, som boede sammen med sin datter, og at hun syntes, det var irriterende, når han skulle ud hele tiden,« lød det videre fra Annette Heick.

Men danskerne havde en anden opfattelse. I tiden efter sangen kom ud, oplevede sangeren, at flere troede, at hun og den ældre Tommy Seebach var kærester.

Familien Heick havde et nært forhold til Tommy Seebach, som blev anset som en del af familien, derfor var det højst overraskende, at danskerne kunne gå med de tanker, siger Annette Heick nu til B.T.

Sangen var ment som sjov og spas, og ifølge Annette Heick er der intet som indikerer, at den skulle være upassende. Af samme grund mener hun også, at hendes udtryk 'den er så forkert« i ‘Det, vi taler om’ ikke lige var helt rigtigt.

»Det er ordet forkert, der er forkert … Der er ikke noget som er forkert, men det ville være forkert, hvis videoen, og det sagde jeg også i programmet, indikerede, at der var tale om et par,« siger hun.

Annette Heick fik digtet en historie i sit eget hoved for at sangen kunne passe – og det er en historie, som stadig holder ved den dag i dag. Foto: Linda Kastrup Vis mere Annette Heick fik digtet en historie i sit eget hoved for at sangen kunne passe – og det er en historie, som stadig holder ved den dag i dag. Foto: Linda Kastrup

Annette Heick var 15 år gammel, da sangen tilbage i 80erne blev indspillet og gik mere op i, om sangen blev modtaget godt, end om den indikerede et forhold, fortæller hun. Men set i bagklogskabens lys ved hun godt, hvordan videoen blev tolket.

»Men jeg valgte selv at tage nogle andre briller på. I virkeligheden tror jeg, at jeg har været så dygtig til at tage de andre briller på, at jeg simpelthen har glemt, hvad den også er. For den er jo også en parforholdssang,« siger hun og fortsætter grinende:

»Det kan godt være vi i dag er mere woke, men dét duede altså heller ikke dengang, bliver jeg nødt til at sige.«

I hvert fald digtede hun dengang sin egen lille historie, der 33 år efter stadig holder:

»Når jeg står og synger den, er det stadig det billede, jeg har inde i mit hoved. Altså en far og datter, nogle gange kan jeg tænke, at jeg er blevet for gammel til at synge det her,« afslutter hun.