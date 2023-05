Det kom som en overraskelse for mange, da Annette Heick pludselig stod klædt ud som den legendariske Elisabeth Friis på Bakken onsdag.

Men Annette Heick har altid været stor fan af både Lise Nørgaard og 'Matador', og derfor var hun hurtig til at takke ja, da hun fik tilbudt rollen i den nye musical.

»Jeg er mega glad for at være en del af det her. Det går ikke at sige nej. Det er alt for spændende,« lyder det fra Anette Heick kort efter, hun er blevet præsenteret som 'Elisabeth Friis' i den kommende ‘Matador'-musical.

Annette Heick og hendes forældre er tætte venner med Rudi Nielsen og hendes afdøde mand, Harald Nielsen, som Lise Nørgaard også var venner med. Derfor har hun mødt Lise Nørgaard ved flere fester.

Annette Heick med Carsten Svendsen, der spiller Kristen Andersen-Skjern. Foto: Anthon Unger Vis mere Annette Heick med Carsten Svendsen, der spiller Kristen Andersen-Skjern. Foto: Anthon Unger

»Hun har gjort et enormt indtryk,« siger Annette Heick og tilføjer:

»Hun var jo fuldkommen forrygende. Til den ene fest havde hun lige passeret 100 år, og hun havde lige været på hospitalet, hvor hun var blevet vænnet af med at ryge. Og så havde hun havde taget en lille smule på, og det var hun bare utilfreds med, hvor jeg bare tænkte: 'Du er over 100 år – It’s fine',« husker hun.

Og Annette Heick er mindst lige så stor fan af 'Matador' som af seriens forfatter.

»Jeg kampelsker 'Matador'. Jeg er fuldstændig vild med 'Matador'. Jeg har ikke tal på, hvor mange gang jeg har set 'Matador',« siger Annette Heick og tilføjer:

Hele holdet, der skal spille med i musicalen 'Matador'. Foto: Anthon Unger Vis mere Hele holdet, der skal spille med i musicalen 'Matador'. Foto: Anthon Unger

»Og noget, jeg synes er rigtig interessant, er, at man kan mærke, at det er en historie, der er skrevet af en kvinde oppe i årene. Lise Nørgaard var midt i 60erne, da hun skrev det her, og det kan man mærke, for når man selv finder ind i den igen, så finder man nye ting, fordi man selv har fået noget mere alder på.«

I den kommende musical, som først får premiere i 2024, og vil blive opført på Frederiksberg, i Vejle i Holstebro, vil handlingen ifølge Annette Heick netop centrere sig om hendes karakter Elisabeth Friis og dennes forbudte kærlighed til Kristen Skjern.

Kan du identificere dig selv lidt med Elisabeth Friis?

»Ja, det kan jeg i og for sig godt, for der er jo masser af følelser. Den forbudte kærlighed har jeg jo ikke oplevet som Elisabeth Friis har, men det med at leve op til et ansvar, leve op til en bestemt måde at gebærde sig på, fordi man repræsenterer en familie, det kan jeg da godt se noget,« siger hun.

Hvem er din yndlingskarakter i ‘Matador’?

»Jeg har mange yndlingskarakterer, men det ændrer sig hele tiden. Men jeg synes, at der er flere skønne kvinder med. Måske har det noget at gøre med, at det er en kvinde, der har skrevet det. Kvindefigurerne er helt forrygende,« siger Annette Heick og fremhæver blandt andre Ingeborg, Maude samt netop Elizabeth Friis.