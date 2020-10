Tv-værten og sangeren Annette Heick smed noget af en bombe, da hun mandag afslørede, at hun i 2010 blev slikket i øret af den nu fratrådte overborgmester i København Frank Jensen (S).

Frank Jensen har nemlig flere gange kategorisk afvist, at han er typen, der gør sig i øreslikkeri på kvinder, der tilfældigvis bevæger sig for tæt på ham.

Annette Heicks klumme har fået utallige kommentarer rundtomkring på de sociale medier, hvor størstedelen af dem fordømmer Frank Jensen. En af dem, der er ude med riven efter den fratrådte borgmester, er Søren Pind, der på Twitter opfordrer ham til at stoppe med at 'spille uskyldig'.

Her dagen derpå for den yderst omtalte klumme er det da netop også hykleriet, som Annette Heick påpeger.

Annette Heick. Frank Jensen. Foto: Henning Bagger & Tobias Kobborg Vis mere Annette Heick. Frank Jensen. Foto: Henning Bagger & Tobias Kobborg

»Det her handler ikke om, at jeg blev slikket i øret. Jeg er ikke forurettet. Ja, det var skide klamt og ulækkert, men det er ikke dét, det handler om,« siger Annette Heick til B.T. og fortsætter:

»Det handler om hykleriet. Jeg har ingen politisk eller personlig motivation for at stå frem. Jeg har ingen vendetta mod Frank Jensen. Jeg er ikke engang feminist, så man kan pakke alle skjulte motiver væk. Jeg står frem for at pointere, at han skal stoppe sit hykleri.«

Du siger selv, at du ikke føler dig forurettet, men ville du i bagklogskabens lys have handlet anderledes dengang?

»Det er noget, som jeg har tænkt rigtigt meget over siden i går, og som jeg har været nødt til at erkende, at jeg bliver nødt til at svare ja til. Jeg ville reagere anderledes, ikke fordi jeg er mere sart, men fordi tingene rykker sig,« siger Annette Heick og fortsætter:

»I dag ville jeg nok have ringet ham op til en kammeratlig samtale dagen efter. Problemet er bare lidt, at han ikke selv lægger op til at være modtagelig for en kammeratlig samtale, fordi han blot bevæger sig højere og højere op på sin hest, hvor han måske i stedet burde have lidt situationsfornemmelse.«

Du ville oprindeligt ikke have nævnt hans navn, men følte dig tvunget til det. Hvordan har du det med det nu?

»Det har jeg det faktisk mærkeligt med. Jeg anede helt alvorligt ikke, at der var et rygte om, at han slikkede kvinder i ørerne, og dengang tænkte jeg, at det var en svipser, men nu hvor jeg ikke er den eneste, så ligner det et reelt mønster. Det er trods alt ret aparte og mærkeligt at stikke tungen ind i folks ører. Det er vist kun noget, man gør, hvis det er en ting.«

Har du hørt fra Frank Jensen siden mandag?

»Haha, nej. Men jeg har faktisk været sådan lidt på tæerne, når telefonen har ringet,« siger hun og fortsætter:

»Men altså, han behøver heller ikke at ringe til mig, for jeg føler mig ikke forurettet, og jeg behøver ikke hans undskyldning, men hvis han ringer og for eksempel siger, at han ikke husker episoden, så vil jeg fortælle ham, hvad der skete, og give ham det råd, at han burde stoppe med at drikke alkohol og stoppe med at lyve. Helt stoppe.«

B.T. var søndag i kontakt med Frank Jensen, hvor vi forelagde ham Annette Heicks oplevelse.

I første omgang lød reaktionen, at han ikke havde nogen kommentarer, men fire minutter senere ringende den afgåede overborgmester tilbage og oplyste, at han simpelthen ikke kunne huske, om han overhovedet havde været til stede ved arrangementet.

Frank Jensen lovede at undersøge sagen, men vendte aldrig tilbage og svarede ikke på B.T.s efterfølgende henvendelser.

To vidner – ud over Annette Heick – har dog over for B.T. bekræftet hans tilstedeværelse ved arrangementet, og han optræder ligeledes på flere billeder derfra.