De danske musikere kan ikke være bekendt at have været så tavse under corona-krisen, mener Annette Heick, der frygter at tabe en hel generation af unge stjernespirer på gulvet.

»For at være helt ærlig, så er jeg en lille smule skuffet over, hvor lidt sammenhold der har været i vores branche. Vi er nogen, der er gået forrest, mens andre virkelig har holdt kæft, fordi de har været bange for, at det skulle gå ud over dem,« siger hun.

Annette Heick har længe efterspurgt en langsigtet plan for kulturlivet og blandt andet været i direkte konfrontation med kulturminister Joy Mogensen (S) på live tv. Hun har brugt sit talerør til at gøre både regeringen og de almindelige danskere opmærksom på, at kulturlivet ikke blot er på pause under corona-krisen, men at det er et usikkert erhverv på lige fod med andre, som har brug for opbakning fra både politikere og publikum for at overleve.

I sin kamp er hun blevet bakket op af navne som Poul Krebs, Big Fat Snake-forsanger Anders Blichfeldt og Lina Rafn, fortæller hun. Men ellers synes den 48-årige entertainer, at der har været pinligt stille i underholdningsbranchen.

»Undskyld, men hvor er jeres loyalitet? Vores branche, som er så kendt for, at vi støtter hinanden og bakker hinanden op, og så er der nogle af de rigtig store navne, som bare har dukket hovedet. Det har sgu ikke været særlig kønt, to be honest.«

Annette Heick 'gider ikke nævne navne', siger hun, men synes især, det havde været klædeligt, hvis de kunstnere, 'der skulle have optrådt på Grøn Koncert, Roskilde Festival og Smukfest' og for alvor har fat i publikum, var stået frem, så opråbet havde fået større pondus.

»Vi udøvende kunstnere er alt for flinkeskole-agtige, bange for, at det backfirer – at nogen bliver sure, eller vores publikum ikke kan lide, når vi siger vores mening. Men gider I lige kigge ud over jeres egen næsetip og koncentrere jer om, hvad det her betyder for vores branche og ikke bare for jer som individer? Det er jeg rigtig ærgerlig over, at vi ikke har formået,« siger Annette Heick.

Når Annette Heick tirsdag tager på turné med grandprix-teaterkoncerten 'Disco Tango', er det første gang, hun er på scenen, siden corona-krisen over natten støvsugede hendes kalender for job.

Hun sætter pris på, at spillestederne har turdet løbe en risiko ved at booke forestillingen i en tid, hvor kravet om halvtomme sale gør det til en underskudsforretning, og takker især sin egen status som etableret kunstner for, at hun kan overleve.

»Og det er jo det, de store navne godt ved. De skal nok hive pengene hjem, og de har også noget på kistebunden. Men på bagkant af det her vil der være en masse unge navne, som gik tabt, fordi de ikke havde råd,« siger hun.

»De stod og havde den fede udgivelse klar, men kunne ikke komme ud og hente penge hjem. Og bagefter – hvis de ikke har måttet finde et andet job – så skal de ud og konkurrere med dem, der ikke har været ude i lang tid, og som folk savner på scenerne – det kan de ikke. Og det er så trist. Der kunne vi godt have stået mere sammen.«