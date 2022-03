Annette Heick taler nu ud om sin frygt for russiske atombomber, der kan blive begyndelsen på en tredje verdenskrig.

»Det er så rædselsfuldt, og man kan jo ikke forstå det. Helt alvorligt. I sidste uge havde jeg en dag, hvor jeg talte med mine veninder og min familie om, at hvis det værste skulle ske, så går det hurtigt. Der er ikke nogen af os, der kommer til at savne hinanden. Der er ikke nogen af os, der kommer til at savne noget. For alt er væk,« siger hun.

B.T. mødte Heick til reception efter Folkekirkens Nødhjælps jubilæumsgudstjeneste i Københavns Domkirke søndag. Det er 100 år siden, at nødhjælpsorganisationen blev stiftet, men fejringen blev præget af Ruslands angreb på Ukraine og frygten for, at det udvikler sig til en tredje verdenskrig.

»Det er ret voldsomt at tale med sine nære og mærke, at det kan ske. Anytime. Et lysglimt. Og så er vi væk,« siger hun.

Heick er 50 år, og derfor husker hun også det anspændte forhold mellem Moskva og Vesten under den kolde krig i 1980erne. Men efter Sovjetunionens kollaps forsvandt frygten.

»Jeg har ikke tænkt det siden den kolde krig, hvor jeg da også kan huske, at det trykkede os der tilbage i 80erne. Men lige pludselig er det jo ikke bare en kold krig. Der er jo deciderede trusler, og det er svært at regne ud, hvor gal en mand, han er, Putin,« siger hun.

Annette Heick tror ikke, at vi kan forstå, hvem Vladimir Putin i virkeligheden er. Og det skræmmer hende.

»Er det en ny Adolf Hitler? Er det overhovedet et menneske? Det er en virkelig mærkelig tid, hvor man på den ene side prøver at komme hen over det og blive ved med at have en hverdag gående. Men der er da nogle dage, hvor jeg bare tænker: 'Kan det overhovedet svare sig at rydde op'. Fordi det er så absurd, det der foregår,« mener hun.

Ved gudstjenesten i Vor Frue Kirke så hun også, hvordan folk var rørt til tårer over prædikenen, som også handlede om de mange flygtninge, der lige nu forsøger at komme til Vesten.

»Vi mærker hinanden på en anden måde. Hvis man skal sige noget godt om det, der foregår lige nu, så er det, at vi næppe har stået tættere sammen og rakt mere ud efter hinanden, end vi gør nu. I hvert fald ikke siden – vil jeg tro – 40erne. Og det er en stor varme at mærke,« lyder det fra Annette Heick.

Forleden sagde Ruslands-ekspert Flemming Splidsboel fra DIIS til B.T., at han dog ikke regner med, at der er en overhængende fare for atomkrig lige nu.

»I Rusland er de lidt hurtigere til at tænke over at bruge atomvåben. Og man skal nok frygte lidt, at de kunne finde på at bruge atomvåben for at sige til Vesten, at de er gået for langt,« sagde han og uddybede:

»Det vil nok ikke være over London eller Paris, men i stedet en taktisk sprængning. Det kunne være en sprængning over Østersøen, hvor der ikke vil ske helt så meget skade, eller over en ukrainsk by.«