På trods af den store usikkerhed, coronavirussen har medført, har 'Bagedyst'-stjernen truffet en radikal beslutning, som kun giver anledning til endnu mere usikkerhed.

Det er en følelsesladet, men dog afklaret besked, som blogger og ‘Bagedyst’-vinder Annemette Voss må meddele sine følgere tirsdag den 31. marts.

Hun tager afsked med en stor og vigtig del af sit arbejdsliv gennem knap fem år, selvom hun erkender, at timingen er risikabel.

'Der sker store forandringer i mit arbejdsliv for tiden. Ikke nok med, at coronavirussen har ramt Danmark – eller hele verden – og vi allesammen pludselig bevæger os på mere usikker grund end hidtil, så er der faktisk også andre beslutninger i mit liv, der får det hele til at føles en anelse mere usikkert,' skriver hun på sin blog annemettevoss.dk.

Annemette Voss, hvis karriere som blogger og influencer startede, da hun vandt ‘Den store bagedyst’ i 2013, siger farvel og tak til Blogly og Bloggers Delight, der hidtil har fungeret som en form for ‘agent’ for hende.

»Det lyder måske ikke som en stor beslutning, men det er det virkelig. Det er faktisk ‘big business’, når man er fultidsblogger, som jeg er, og der er mange penge på spil og et stort sikkerhedsnet, der hidtil har været spændt under mig, som jeg nu vinker farvel til,« fortæller hun.

Vil være sit eget sikkerhedsnet

Ifølge Annemette Voss er det på tide, at hun står på egne ben og får mere medbestemmelse:

»Det er på tide, at jeg bliver mit eget sikkerhedsnet. Jeg er mere end klar til at få mere medbestemmelse og selv sidde i den kreative proces. Jeg vil kende mine ‘kunder’ personligt,« fortæller hun.

Rent økonomisk er beslutningen også en gevinst for bloggeren.

»Jeg er klar til at tjene pengene, hvis jeg skal være ærlig. Jeg ved, hvilke beløb der er i omløb i influencer-branchen, og jeg har simpelthen brug for, at jeg selv får en større andel af de penge, jeg selv omsætter for,« fortæller hun.

Forlader sin ‘trygge havn’ med stor taknemmelighed

Det er med stor uvished, at Annemette Voss vælger at forlade alt det, hun har, til fordel for alt det, hun ikke med garanti ved, om hun vil opnå.

»Jeg vil for evigt være bevidst omkring og taknemmelig over de ‘muskler’, Bloggers Delight kom med, som skubbede min bloggerkarriere i den helt rigtige retning og alt det benhårde arbejde, der er blevet gjort. Bloggers Delight har været en ‘tryg havn’ for mig.«

Sådan lyder meldingen fra bloggeren og influenceren, som inden længe løfter sløret for en ny virksomhed, som hun har startet sammen med fire andre kvinder.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk