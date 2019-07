'Bagedyst'-vinder, tv-vært og blogger Annemette Voss skrev tirsdag et meget ærligt opslag på sin Instagram-profil.

'Jeg har mest af alt lyst til at grave mig ned i et hul, så ingen skal høre mine små snøft. Og ingen skal se mine rødsprængte øjne,' skriver hun.

'Angsten vandt i sidste ende alligevel over mig, og det føles som det største nederlag, selvom jeg har lovet mig selv gang på gang at holde fast i, at det er en succes, når bare jeg får mig selv ud ad døren. Men det her føles ikke som succes.'

Annemette Voss fortæller, at hun i situationen langtfra var den stærke kvinde, som hun kan være, der måtte kæmpe for at holde tårene tilbage ved et socialt arrangement.

Hvis man følger hende på de sociale medier og blog, er det en kamp, hun åbent har kæmpet længe.

Hun uddyber på sin blog under overskriften 'Videre i teksten', at hun druknede sit angstanfald i tre glas rosévin og en øl.

Det gjorde hun med vennerne Emil, Jasmin og Jon, der også er kendt fra 'Den store bagedyst'.

Ifølge Voss har hun før i tiden haft panisk angst over at gå med sin telefon i hånden af frygt for at modtage ubehagelige beskeder fra folk.

Det har tilsyneladende været ganske slemt i perioder, men dog ikke så slemt længere.

'Jeg ligger heller ikke i fosterstilling i flere dage, når jeg rammes. Og jeg går ikke rundt og er angst for angsten. Tværtimod – jeg føler i det daglige, at jeg er klar og beredt, hvis angst skulle ramme, og det skræmmer mig ikke,' skriver hun.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har mest af alt lyst til at grave mig ned i et hul, så ingen skal høre mine små snøft. Og ingen skal se mine rødsprængte øjne. Angsten vandt i sidste ende alligevel over mig, og det føles som det største nederlag, selvom jeg har lovet mig selv gang på gang at holde fast i, at det er en succes, når bare jeg får mig selv ud af døren. Men det her føles ikke som succes. fuck det pis! Jeg aner ikke, hvorfor jeg er blevet sådan her. (Eller jo, har nok en anelse, men I véd...) Det er simpelthen så langt fra den stærke, seje kvinde jeg husker, jeg kan være. Jeg har fået SÅ meget hjælp til at flytte mig og se fremad. Og det går også i rigtige retning. Men jeg synes det går sååååå langsomt - 2 skridt frem, 1 skridt tilbage... jeg har lige hørt mig selv stå og fortælle om min kommende sommerferie med børnene (som at trykke på en afspiller) - mens det eneste mine tanker kredsede om var, at jeg skulle lade være at græde. Bare træk vejret, Annemette. Træk vejret. Men jeg fik både fortalt om telttur, norge-rejse og fransk idyl, helt uden at fælde en tåre... men indeni var det et helt vandfald af frygt og angst, der pressede sig på bag øjenlågene. Instagram kan være en meget poleret verden. Men sådan er min verden bare ikke. Og jeg har lovet mig selv, at jeg kun kan være ærlig. Sådan er det. Hvis det er for meget piveri for dig - så er du velkommen til at unfollow. Men ondskabsfulde kommentarer, lige i dag, er ikke velkommne. Tak Et opslag delt af Annemette Voss Fridthjof (@annemettevoss) den 9. Jul, 2019 kl. 3.27 PDT

Angsten bunder blandt andet i, at hun har været offer for en række 'grove løgne'. Hun har også oplevet at blive truet med at få smadret sit omdømme og karriere.

Det er sket på sms, i e-mail og direkte op i hendes åbne ansigt.

Hvad det helt præcist går ud på, går hun dog ikke i dybden med. Men det har resulteret i, at hun har svært ved at stole på folk.

'Så det, der er sket nu, er, at jeg simpelthen bliver bange for, om de mennesker, jeg velmenende står og sludrer med, i virkeligheden bagtaler og lyver om mig, i det sekund jeg vender ryggen til. Om de også vil smadre mig og min forretning – og fortælle løgne,' skriver hun og fortsætter:

'Det er irrationelt, det ved jeg. Jeg har ingen grund til at tro det. Men det er min angst. Den sidder dybt i mig og har bygget sig op over længere tid. Og det er meget ubehageligt og giver mig lyst til at grave mig ned i et hul og bare forsvinde, når jeg rammes.'

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Annemette Voss.