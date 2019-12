Skuespillerinden Anne Sofie Espersen fortæller nu, at hun har fået diagnosen multipel sclerose. Noget, hun har vidst siden april.

Den 46-årige kendis havde haft følelsesforstyrrelser, og derfor tog hun til lægen, og her fik hun diagnosen, som hun intet kendte til.

At hun lider af den alvorlige sygdom er noget, hun kun har delt med sine nærmeste, og selvom Espersen fik diagnosen i april, valgte hun at vente til nu med at gå ud med det på sin blog.

'Mit liv crashede i april måned, da jeg efter voldsomme følelsesforstyrrelser blev diagnostiseret med en sygdom, jeg stort set intet kendte til. Jeg sad med en kalender, der var fuldstændig tilplastret, havde netop afsluttet et længere engagement på et teater og var allerede i gang med mit næste job', skriver Espersen på sin blog og uddyber:

»Pludselig stoppede mit liv på et sekund. Eller sådan føltes det, for da lægen kom ind til stuegang og sørgede for, at jeg diskret blev kørt på enestue, før hun kunne tale med mig, var det fordi hun skulle overbringe alt andet end good news.'

Hun fortæller dog, at som en, der først nu har fået at vide, at hun lider af en kronisk sygdom, har det været rart at møde mennesker, som har både empirien og empatien i orden.

Hun roser de ansatte på Rogshospitalet og i Scleroseforeningen, som har hjulpet hende. Hun skriver, at det for syv måneder siden var svært for hende at tage et skridt, men nu går det meget bedre.

I sidste uge afsluttede Espersen en turné med showet 'Citysingler', hvor også Trine Gadeberg og Kaya Brüel medvirker.

Fakta om sclerose Sclerose er en autoimmun sygdom, som nedbryder dele af nervecellerne. Det betyder, at nerverne ikke kan kommunikere ordentligt, og det viser sig i form af forskellige symptomer Man kan opleve forskellige symptomer, der for eksempel kan være følelsesforstyrrelser, synsproblemer, lammelser eller såkaldte kognitive symptomer som hukommelses- og koncentrationsbesvær. Sygdommen viser sig forskelligt afhængigt af, hvilken type sclerose, du har. Der findes tre forskellige typer af multipel sclerose.

Skuespillerinden fortæller, at sygdommen glider mere og mere i baggrunden, og at hverdagen tager over. Hun beder desuden om, at der ikke bliver gjort et stort drama ud af, at hun har fået at vide, hun har multipel sclerose.

Hun skriver, at hendes venner og familie har været en kæmpe støtte, og at der desuden er gode udsigter for fremtiden, hvis man spørger lægerne.

Anne Sofie Espersen har to børn med sin eksmand, og hun er også søster til en anden kendt Espersen, nemlig den konservative politiker Lene Espersen.

