Hun havde været en tur i scanneren. Ligget angst på briksen, mens tusindvis af data blev indsamlet om hendes krop. Nu lå hun i hospitalssengen, blev trillet ind på en enestue og nåede lige at tænke, at det måske var af betænkelighed. Fordi hun var for kendt til det her sted. Men det var det ikke.

»Lægen kom ind. 'Nu skal du ikke blive bange,' startede hun og var heldigvis virkelig sød og god til at få det hele sagt på én gang, så jeg slet ikke nåede at tænke det værste,« siger hun med taknemmelighed i stemmen, skuespiller Anne Sofie Espersen.

For beskeden, hun fik den dag for to år siden på Bispebjerg Hospital, var unægtelig en livsomvæltning. Sådan én, man hurtigt kunne tænke det værste om.

Hun havde sklerose.

I dag er det vigtigt for skuespiller Anne Sofie Espersen at bryde tabuerne omkring sklerose. Foto: Bax Lindhardt

For tiden kan du se hende i 'Kendisfamilier' på TV 2 Charlie og TV 2 Play, hvor hun deler ud af sit liv. Også det med sklerose. Og det er ingen tilfældighed.

»Det var en god platform til at fortælle, hvad jeg står for, sprede det gode budskab,« forklarer hun om dét, der er blevet mærkesag. For hun vil gerne bidrage til et mere nuanceret billede af sygdommen. Være med til at fjerne de stigmatiserende fordomme, som hun også selv har haft om den.

Men før hun kom dertil, skulle 47-årige Anne Sofie Espersen gennem måneders gråd. Og gransken i sit eget indre.

»Det var svært for mig kognitivt at acceptere, fordi jeg var ramt på min fysik. Så jeg havde et par måneder, hvor jeg ikke foretog mig meget andet end at ligge på sofaen og pibe. Det var virkelig svært.«

Fakta om multipel sclerose Sklerose er en autoimmun sygdom, som nedbryder dele af nervecellerne

Kort fortalt angriber immunforsvaret nervecellerne, hvorfor mange er på immundæmpende medicin

To danskere rammes hver dag af sygdommen

Omkring 17.000 har diagnosen. ⅔ af dem af er kvinder

85 % rammes som Anne Sofie Espersen af attakvis sklerose

Der kan gå måneder og tilmed år mellem attakker

Det er kun de færreste, der sent i sygdomsforløbet har behov for kørestol eller stok.

Sklerose er ikke en dødelig sygdom. Man dør med sklerose, ikke af

Hun har ro i de grønne øjne. Sidder i spisekøkkenet i den smukke herskabslejlighed i indre København, hvor hun bor med kæresten Mark Linn samt fem delebørn. Hendes tre og hans to.

Med hænderne hvilende på sin kop urtete fortæller hun, hvordan hun i 2018 for første gang fornemmede, at noget var galt, blev udredt på neurologisk afdeling. Og frikendt.

Men året efter fik hun et nyt attak. Med fuld styrke.

»Underlige følelsesforstyrrelser. En fornemmelse af, at fødderne sov, som kravlede op ad benene, helt op til livet. Det er virkelig uhyggeligt og skræmmende ikke at kunne mærke sig selv,« beskriver Anne Sofie Espersen.

Jeg frygtede da, om jeg var i stand til det Anne Sofie Espersen om sin rolle som mor efter at have fået diagnosen

Men først, da hun ikke længere kunne mærke sin vandladning, tog hun på hospitalet. Og fik dommen.

»Man ved ikke, hvorfor folk får sklerose, men jeg har en teori om, at den kan være udløst af, at jeg simpelthen har kørt på fælgene i mange år.«

»Jeg havde tre små børn og var alene med dem i nogle år, før Mark og jeg flyttede sammen,« forklarer Anne Sofie Espersen, som i 2008 blev skilt fra kollegaen Søren Byder, med hvem hun har børnene. Den yngste Buster var kun et år, da de gik fra hinanden.

»Oveni det var der så mange ting, jeg skulle bevise og opnå, havde fuldt drøn på arbejdet, var perfektionist til fingerspidserne og tog de danse og kampe, jeg blev inviteret op til. Alt det sled mig og resulterede i dårlig livsstil med smøger, sukker, dårlig søvn og stress, stress, stress.«

Det tog nogle måneder, før Anne Sofie Espersen havde forliget sig med sin sygdom. Foto: Bax Lindhardt

Erkendelsen og teorien kom til hende, mens hun var sendt til tælling på sofaen. Langsomt begyndte hun at læse op på sygdommen, og det var dér, at hun besluttede sig for at lægge sit liv om og på vejen formidle, hvad hun lærte.

Derfor startede hun en blog. Og siden er en podcast kommet til. Fora, hvor hun med egne ord 'sætter min egen røv i klaskehøjde'.

»Jeg føler lidt, at jeg er ved at have sort bælte i sklerose, fordi jeg har læst og testet så mange ting på mig selv. Jeg ser det som en uddannelse, jeg er ved at tage. En uddannelse i at være syg, og hvordan man er det,« siger Anne Sofie Espersen, som i dag er både sundere og stærkere end før.

»Det er jo ikke en dødsdom, jeg har fået. Men sygdommen har gjort mig mere bevidst om mig selv. Jeg er blevet mere nærværende, føler mig mere feminin, føler mig mere i kontakt med min sårbare side og er blevet lidt mere blød.«

Anne Sofie Espersen med kæresten Mark Linn, som hun har været sammen med siden 2008. Foto: TV 2/Kendisfamilier

»Jeg har simpelthen sluppet speederen, givet plads til mere dans i køkkenet, mere kærlighed, mere af alt dét, der er væsentligt,« smiler hun og erkender, at en af hendes første bekymringer netop var dem, der er væsentligst. Hendes mand og børn.

»Børnene er ligesom dem, man er sat i verden for at beskytte. Så jeg frygtede da, om jeg var i stand til det. Men der har jeg jo kunnet mærke, at de ikke ligefrem går og tager en masse hensyn. Og det er sgu godt nok,« kommer det med en hjertelig latter fra Anne Sofie Espersen, hvis børn i dag er 21, 18 og 13 og stort set ikke mærker noget til deres mors sygdom. Undtagen trætheden.

»Jeg har ikke ondt og kan godt det meste. Men nogle gange er jeg skidehamrende træt. Fatiguen, den her tunge træthed er det mest invaliderende ved den her sygdom. Så efter klokken 21 skal de ikke komme og bede mig læse korrektur på en opgave. Det orker jeg ikke,« smiler Anne Sofie Espersen, hvis kur mod den er at løbe en tur eller hoppe i det kolde vand.

Anne Sofie Espersen med de tre børn Sylvester, Sulajma og Buster. Foto: TV 2/Kendisfamilier

»For mig virker det, og jeg gør det hver eneste dag. Jeg tvinger mig selv ud. Også når jeg har dumme ben.«

Siden forårsdagen for to år siden har Anne Sofie Espersen ikke haft nogen attakker. Hun har fundet sin balance. Lever sundt, men kan også sagtens bælle en flaske rosé på en tirsdag, ryge en festcigaret og holde gang i dansegulvet til klokken seks om morgenen.

Sygdommen er blevet en del af hendes hverdag, liv og virke, og hun holder jævnligt foredrag for Scleroseforeningen og andre om at leve med sklerose. Hvor hun dog er meget bevidst om, at hun stadig kun er nybegynder.

»Jeg skal ikke komme skøjtende ind fra højre på høje hæle og sige 'jeg mærker ikke noget'. For sådan er det ikke. Jeg er meget tidligt i et forløb, er bevidst om, at det er en akkumulerende sygdom.«

Blå bog Anne Sofie Espersen Født 27. august 1973 i Hirtshals

Lillesøster til den konservative politiker Lene Espersen

Uddannet skuespiller i 1999

Startede karrieren på Aarhus Teater

Medvirkede i 2002 i Zirkus Nemo

Har medvirket i en række film og tv-serier, blandt andet 'En kort en lang', 'Hvid nat', 'Klassefesten 2', 'Ludvig & Julemanden', 'Borgen' og 'Norskov'.

Deltog i 2011 i 'Vild med dans', hvor hun dannede par med Mads Vad

Var indtil 2008 gift med skuespiller Søren Byder, med hvem hun har Sylvester, 21, Sulajma, 18, Buster, 13

Blev senere samme år kæreste med musiker Mark Linn, som hun fortsat bor sammen med

Fik i foråret 2019 konstateret sklerose

Har egen blog samt podcast om at leve med sygdommen

Er aktuel i TV 2-serien 'Kendisfamilier'

»Men jeg er kommet over på den anden side, fordi chokket ligesom har lagt sig nu. Jeg har fundet mig tilrette med det. Så det, jeg prøver at sige til andre, er at se det som en gave.«

»Det lyder perverst, at en akkumulerende sygdom kan være en gave, men ligesom med andre livsændrende nedslag kan man bruge det til at tage nogle andre valg, tage noget op til revision.« Og det har hun gjort.