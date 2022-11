Lyt til artiklen

Torsdag aften afholdes filmprisuddelingen Isbjørnen.

Forinden festlighederne havde 'Badehotellet'-stjernen Anne Louise Hassing en overraskelse med på den røde løber.

Hun har nemlig fundet kærligheden i den 54-årige arkitekt Christian, og ham løftede hun for første gang sløret for til prisuddelingen, skriver Se&Hør.

Til ugebladet røber 55-årige Anne Louise Hassing, og hun og Christian har dannet par i 'et godt stykke tid', efter de mødtes gennem fælles venner.

»Vi snakkede sammen i fem timer non stop på første date. Så vi klingede bare,« lyder det fra skuespillerinden.

Anne Louise Hassing viste kæresten frem for første gang til prisuddelingen Isbjørnen.

Anne Louise Hassing har sønnen Gustav Mingus på 17 år med eksmanden, musikeren Peter Hellemann, som hun blev skilt fra i 2017.

Efterfølgende dannede hun i tre år par med den fire år ældre kraniosakralbehandler Lars Henrik Lundsgaard.

De to gik fra hinanden i foråret 2021.

I februar i år fortalte 'Badehotellet'-stjernen så, at hun var klar til kærligheden igen – og nu har hun altså fundet den.

Hendes kæreste Christian har selv to børn fra et tidligere forhold.