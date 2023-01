Lyt til artiklen

Lørdag 21. januar sov Ritt Bjerregaard stille ind i sit hjem på Østerbro i København, 81 år gammel, omgivet af sine nærmeste.

En af dem, der var hos den tidligere overborgmester til det allersidste, var Ritt Bjerregaards mangeårige veninde, sangerinden Anne Linnet.

Det fortæller Anne Linnet i DRs 'Aftenshowet', som hun i selskab med forfatter Hanne-Vibeke Holst, politiker Christine Antorini og tv-læge Peter Qvortrup Geisling, besøgte, for at tale om deres afdøde veninde.

»Jeg var der. Det var simpelthen så smukt og fint. Det var så fredeligt,« fortæller Anne Linnet, der beskriver, at det føltes, som havde Ritt Bjerregaard selv »iscenesat det, at hun fløj afsted« og fortsætter:

Hanne Bech Hansen, Ritt Bjerregaard, Bolette Christensen, daværende vicedirektør i Dansk industri og Anne Linnet på Københavns Rådhus tirsdag 22. januar 2008 i anledning af 100-året for kvinders valgret. Foto: Rune Evensen

»Det var en ønskedød. Hun har været syg længe og vidst det længe og har gjort alt for at skåne os venner for mange sørgelige tanker omkring det.«

Ritt Bjerregaard kæmpede i sine sidste år med en kræftsygdom, men alligevel tror Anne Linnet, at døden indtraf hurtigere, end den tidligere politiker havde forventet.

Faktisk skulle hun mandag have været ude at spise med de tre veninder – en aftale, der havde været i kalenderen længe. I stedet kunne Anne Linnet, Christine Antorini og Hanne-Vibeke Holst altså mødes i DR-studiet og mindes deres veninde.

Her forklarede Anne Linnet, at hun aldrig har kunnet genkende det, når Ritt Bjerregaard gennem sit liv er blevet fremstillet som værende kold og kynisk.

Selv har hun altid mærket hende som en »rigtig varm« person, der indeholdt en masse menneskelige kvaliteter, og som man altid kunne stole på.

»Det er svært, når hun ikke er her længere: Hvem ringer jeg lige til, hvem mødes man med, når man virkelig har brug for det? Det var Ritt,« fortæller Anne Linnet.