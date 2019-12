Den ikoniske sangerinde Anne Linnet blev i dag gift med 27-årige Kathrine Kjær.

De to blev forlovet i 2018 og har tidligere fortalt, at det formentlig ville blive et julebryllup. Og det blev det altså.

'Vores mama blev gift i dag,' skriver Anne Linnets søn, sangeren Xander, på sin Instagram-profil, og fortæller at han havde en helt særlig opgave under vielsen.

'Min storebror og jeg fulgte hende op ad kirkegulvet,' skriver han videre.

Vores mama blev gift idag. Og min storebror og jeg fulgte hende op ad kirkegulvet. SMUKKESTE dag - Nu skal vi feste!

Der er 39 år mellem den 66-årige sangerinde og hendes nye kone, og de to mødte hinanden til en koncert på Det Kongelige Teater.

Blandt de 50 personer, der havde fået lov til at komme backstage efter koncerten, var Kathrine Kjær.

Jeg så hende straks gennem mængden, og jeg holdt så lige blikket det ekstra for at se, om jeg havde set rigtigt. Det gjorde hun også, og vore blikke mødtes,« har Anne Linnet sagt til Ud & Se.

Efter koncerten på Det Kongelige Teater har de to dog været uadskillelige, og nu har de altså ja til hinanden.