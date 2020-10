Det er blevet hendes lille ekstra familie. Hun kender hver og én på holdet. Har styr på deres børn og kæledyr. Fulgt med i stort og småt i deres liv. Men pludselig er det slut.

»Jamen, det er vildt mærkeligt,« siger Anne Laxholm ligeud om at være tilbage i ‘Vild med dans’.

For det er selvfølgelig ikke kun ude i den virkelige verden, at covid-19 har sat sine markante spor. I tv-studiet mærker de det også hver fredag.

»Pludselig må man ikke kramme. Vi er helt opdelt og ser kun dem, som vi er på hold med. Vi er lilla hold og må derfor kun opholde os i lilla område. Bruge det toilet og spise den mad, der hører til i dét område.«

Bortset fra, at der sidder fem dommere ved bordet, er alt som det plejer i 'Vild med dans'. I hvert fald hjemme i stuerne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Bortset fra, at der sidder fem dommere ved bordet, er alt som det plejer i 'Vild med dans'. I hvert fald hjemme i stuerne. Foto: Martin Sylvest

»Så produktionen gør et fantastisk arbejde for at passe på hele holdet, som er på lige under 100 mennesker,« forklarer Anne Laxholm, om alt det, man ikke ser hjemme i stuerne.

For den million danskere, der hver fredag kigger med, er der nemlig ingen forskel.

Men selv om Anne Laxholm kalder det »vildt mærkeligt« at være tilbage med de mange coronarestriktioner, elsker hun stadig de populære underholdningsprogram, som kører på 15. år.

»Netop i år tror jeg, at det kan noget helt særligt. Alt andet har forandret sig i vores verden. Men 'Vild med dans' kommer stadig,« smiler den populære dommer, som har været en del af programmet, siden det startede i 2005.

Det er kun tallet, der ser underligt ud Anne Laxholm om sin alder

Og hun har absolut ingen intentioner om at stoppe. Selv om hun sagtens kunne gå pension.

»Jeg har det alt for godt til at lade mig pensionere,« siger en veltilfreds Anne Laxholm, som ud over sin dommertjans i 'Vild med dans' også driver eget dansestudie, hvor hun sammen med sin mand underviser hr. og fru Danmark i dansens glæder.

»Jeg elsker at komme herop, tage en vals, tango, cha-cha-cha eller pasodoble. Også med mundbind på. Det gør én i godt humør,« siger hun om dansen, der har været hendes passion, siden hun var en lille pige.

»Så nej, alderen er absolut ikke et problem. Det er kun tallet, der ser underligt ud,« tilføjer Anne Laxholm, hvis tal 14. oktober skifter til 69, og som holder sig frisk og skarp ved blandt andet at spille golf og gå lange ture.

Anne Laxholm kan stadig få sommerfugle i maven, når hun hver fredag sidder klar i 'Vild med dans'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anne Laxholm kan stadig få sommerfugle i maven, når hun hver fredag sidder klar i 'Vild med dans'. Foto: Bax Lindhardt

Men fredag efter fredag sidder hun troligt ned ved dommerbordet i 'Vild med dans'.

»Stadig med sommerfugle i maven, når vi går på,« smiler hun.

»Fordi det er live-tv, kan alt ske. Man kan ikke forberede sig. Men jeg ser aldrig programmet bagefter. Jeg kan ikke holde ud at se mig selv. For en gang imellem kunne jeg bide tungen af mig selv over ting, jeg ikke skulle have sagt,« griner hun.

»Det lyder corny, men det har altid været en god oplevelse at være med. Jeg har aldrig mødt et surt ansigt.«