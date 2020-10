Da endnu en variant af spørgsmålet kommer snigende, bryder hun ud i så stor en latter, at hun må sætte kaffekoppen fra sig. Den er ved at skvulpe over.

»Jeg vidste, at det ville komme,« griner hun hjerteligt og ryster på hovedet. »Er du da så kedelig, som du ser ud? Ja, jeg er så. Jeg kan ikke gøre for det.«

Om et par dage fylder hun 69. Anne Laxholm. Dobbelt verdensmester i standarddans og langtfra kedelig som hele Danmarks ‘Vild med dans’-dommer, der med kyndig og fast mine i 15 år har irettesat de glade amatører, når de satte foden forkert på dansegulvet.

For perfektion er, hvad hun stræber efter. Altid har stræbt efter. Og indebærer det, at hun bliver opfattet som værende 'kedelig', så er det sådan, at det er.

Blå bog Anne Laxholm Blå bog Anne Laxholm

Født 14. oktober 1951

Blev som den første i familien student

Uddannet som tre-sproglig korrespondent

Begyndte til dans som tre-årig i Humlebæk

Mødte sin mand og dansepartner Hans-Henrik som 15-årig på en danseskole i Helsingør

Vandt Nordsjællandsmesterskaberne sammen i 1969 og var fra 1975-80 Danmarkmestre

Flyttede i 1974 til England

Blev i 1979 både Europamestre og de første danske Verdensmestre i standarddanse

Vandt VM igen i 1980

Har sammenlagt 4 guld-, 3 sølv- og 5 bronzemedaljer

Anne Laxholm stoppede den professionelle karriere i 1989, da hun blev gravid med datteren Lisamaria

Startede sideløbende med det virksomheden Chrisanne, der solgte dansekjoler og stof

Vendte i 2001 tilbage til Danmark

Har siden 2005 været dommer i ‘Vild med dans’

Startede derefter egen danseskole, Dance Academy Laxholm, hvor både hun og hendes mand underviser

Har tidligere udgivet biografien »Giv mig et år«

»Jeg har aldrig haft behov for at skeje for meget ud,« siger hun om den, hun er.

Dansen har nemlig fyldt alt i Anne Laxholms liv. I en sådan grad, at hun i sine aktive år som sportsdanser kun har holdt en enkelt ferie med sin mand og dansepartner.

»Lige efter at vi var blevet gift, skulle vi gøre alt det, som alle de andre unge gjorde. Gå i Tivoli. Tage til stranden. Vi skulle have holdt en måned, men efter 14 dage savnede vi dansen for meget,« fortæller Anne Laxholm. Med et smil. For hun fortryder intet.

Hun har hjemmebagt kage med. Den grønne, som hun altid har budt dansere fra hele verden på. De elskede den. Den smager også godt. Hun nipper selv kun til den.

Dansen var allerede en del af Anne Laxholms liv, da hun var tre. Her ses hun med sin storebror. Foto: Scanpix Vis mere Dansen var allerede en del af Anne Laxholms liv, da hun var tre. Her ses hun med sin storebror. Foto: Scanpix

At være den pæne pige med danseskoene startede, da hun som barn blev sendt på danseskole hjemme i Humlebæk.

»I min generation var det en del af gode manerer, at man gik til dans. Og min mor var meget på, at jeg skulle være en pæn pige.«

»Engang spurgte jeg hende, om jeg måtte gå til spejder. 'Nej!'« husker Anne Laxholm om opvæksten i den lille nordsjællandske by Humlebæk. Så hun dansede.

Gjorde du aldrig oprør?

»Aldrig. Jeg var sådan en, der generelt gjorde, hvad der blev sagt,« siger Anne Laxholm ligeud.

Anne Laxholm erkender gerne, at den pæne pige stadig indeni hende. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anne Laxholm erkender gerne, at den pæne pige stadig indeni hende. Foto: Bax Lindhardt

Måske skubbede filmen ‘Funny Girl’ fra 1968 alligevel lidt til hende. Hun husker i hvert fald, at hun så den fem gange i byens biograf, som hendes mor drev. Husker, at hun var starstruck over historien om naboens datter, der blev musical- og dansestjerne på Broadway.

»Men jeg var jo utrolig genert – og det er jeg stadig – og så vidt jeg husker, havde jeg ikke de store drømme ud over at ville danse. Og jeg drømte bestemt heller ikke om, at jeg skulle være verdensmester,« siger Anne Laxholm. Der blev det to gange.

Ambitionerne kom mere snigende. Ikke mindst, da hun som 15-årig fik øje på en høj, flot fyr i pepitaternet jakkesæt i den anden ende af danseskolen.

»Blev jeg forelsket første gang, jeg dansede i hans arme? Jeg syntes jo nok, at han så godt ud og ville være noget af en fangst. Men det kom nok mere gradvist. For søren da. Det er over 50 år siden,« sukker hun. Og tilføjer med et smil: »Og han kan altså heller ikke huske det.«

Anne Laxholm var kun 15, da hun mødte Hans-Henrik, som ikke alene blev hendes dansepartner men også mand. Her ses parret ved VM i 1980. Hvor de for anden gang blev kåret som verdensmestre. Foto: Scanpix Vis mere Anne Laxholm var kun 15, da hun mødte Hans-Henrik, som ikke alene blev hendes dansepartner men også mand. Her ses parret ved VM i 1980. Hvor de for anden gang blev kåret som verdensmestre. Foto: Scanpix

Den flotte fyr var hendes mand og dansepartner, Hans-Henrik. 47 år har de været gift. Og at vælge ham er det tætteste, hun kom på et ungdomsoprør, mener hun.

For hendes mor var ikke meget for ægteskabet. Anne Laxholm trumfede det igennem.

Hun elskede hans drive. Også da han i 1974 efter års træning i Danmark foreslog, at de flyttede til London for at udvikle deres talent.

»Vi kørte af sted i vores lille Mini, tog færgen til Harwich og havde fået at vide, at vi bare skulle køre ligeud, over London Bridge og så til højre. Så det gjorde vi,« fortæller hun.

Ægteparret Laxholm viser stolt guldmedaljerne frem. Foto: Ole Buntzen Vis mere Ægteparret Laxholm viser stolt guldmedaljerne frem. Foto: Ole Buntzen

De blev der i 29 år. Hun kalder dansekarrieren i udlandet dejlig.

Men de kom til England lige midt i en oliekrise, og der var ikke meget at rutte med.

Især mindes hun den første tid, hvor parret boede på et lille værelse med blot en seng, en håndvask og et toiletmøbel og af såvel generthed som sparsommelighed hver aften lagde kufferten op på sengen som bord, tog posen med rugbrød frem og smurte et par madder til aften.

»Det var små kår.«

Det kunne sagtens have endt op i mord Anne Laxholm om de ægteskabelige skænderier

At det hverken var en vals eller cha-cha-cha på roser, lægger hun ikke skjul på. For selv om hun aldrig har tvivlet på sin kærlighed til sin mand, lå parrets temperamenter også i hver deres ende af skalaen. Ikke mindst når de trænede.

»Jeg måtte lukke helt af. Han brugte ikke særlig pæne ord. ‘Alabaster’ skrev de om mig, for jeg blev så pinligt berørt, at jeg blev som en marmorstatue,« fortæller Anne Laxholm.

Tre ting du - måske - ikke vidste, om Anne Laxholm Nægter at spille Trivial Pursuit »Det skal man ikke bede mig om at spille. For når det handler om 1974 og frem til årtusindeskiftet, aner jeg ikke, hvad der er sket i Danmark. I alle de år, hvor vi boede i England, var der kun dansen. Vi var måske hjemme et par gange om året, så jeg er totalt stået af. Men selv om vi var i England, vidste vi heller ikke, hvad der foregik dér. Det fandt jeg ud af, da vi for nylig så serien ‘The Crown’ fra den tid. Mens vi dansede vals, quickstep og slowfox, arbejdede og tjente penge, var de var jo tæt på borgerkrig. Så man må sige, at vi har danset igennem samtlige kriser i vores liv. Og nu gør vi det gennem corona-krisen.« Arbejder indædt på sit golf-handicap »For sagomel hvor er det svært. Jeg startede først med at spille golf, da jeg var 50. Så jeg kæmper mod uret. Jeg skal bare ned på det handicap, lære at slå godt og se godt ud samtidig. Min lærer siger ofte til mig, at jeg skal huske, at det ikke er en skønhedskonkurrence. Det kan godt være. Men jeg skal se godt ud, mens jeg gør det.« Drikker sig stort set aldrig fuld »Generelt lever jeg ret sundt. Jeg skejer ikke ud på nogen måde. Men jeg kan godt lide lidt slik og chokolade. Så tøjet var begyndt at stramme lidt. Derfor har jeg lige tabt fem kilo. Simpelthen ved at lukke munden lidt mere og gå lidt længere. Jeg kan også godt lide at drikke et glas rødvin i ny og næ. Især mens jeg går og laver mad. Men jeg bryder mig ikke om, når man er ude, og tjenerne hele tiden fylder i glasset. Faktisk tror jeg kun, at jeg har været fuld en håndfuld gange i mit liv.«

Hun tager en tår af kaffen. Bruger ofte udtrykket ‘sagomelme’. Det er en pæn udgave af bandeordet ‘satanedeme’. Forklarer, at når man er par og danser sammen, er der ikke noget fristed, når man kommer hjem. Ingen man kan brokke sig til.

»Dansen var barometeret for vores liv. Så det blev meget ofte til skænderier. Og det koster jo. Det kunne sagtens have endt med mord eller selvmord. Men ingen af os havde lyst til at ringe til skilsmissesagføreren,« understreger Anne Laxholm.

Jeg har da kastet hytteost efter Hans-Henrik én gang, da han drev mig til vanvid Anne Laxholm om sit gemyt

»Over årene har han haft et enormt drive, og jeg fulgte bare med. For jeg vidste også, at hvis jeg ikke tog den mere stille position, så var det dét. Så var vi gået fra hinanden.«

Men har du aldrig haft lyst til at eksplodere?

»Det har jeg. Men der skal meget til. Jeg har da kastet hytteost efter Hans-Henrik én gang, da han drev mig til vanvid. Generelt er jeg bare et roligt gemyt. Det andet er spild af tid.« Hun smiler.

Det eksplosive temperament har Anne Laxholm altid overladt til sin mand. Det værste, hun selv har gjort, var at kaste hytteost efter ham, Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det eksplosive temperament har Anne Laxholm altid overladt til sin mand. Det værste, hun selv har gjort, var at kaste hytteost efter ham, Foto: Bax Lindhardt

Anne Laxholm erkender, at hun måske var lidt langsom i optrækket, når det kom til at finde sit eget fodfæste. Bagagen hjemmefra sad bare for godt fast.

»Jeg skulle være en pæn pige. Ikke sige noget. Ikke gøre noget. 'Hold nu op med at skabe dig,' sagde min mor altid, hvis hun syntes, at jeg var gået for vidt. For piger skabte sig ikke.«

Men hun fandt det. Fodfæstet. Og den pæne pige har gradvist vokset sig stærkere og stærkere.

Anne Laxholm giver sin mand en kæmpe krammer, efter at parret i 2014 vandt i den særlige Knæk Cancer udgave af 'Vild med dans'. Foto: UNGER ANTHON Vis mere Anne Laxholm giver sin mand en kæmpe krammer, efter at parret i 2014 vandt i den særlige Knæk Cancer udgave af 'Vild med dans'. Foto: UNGER ANTHON

»Det har forandret sig over årene, så i dag er jeg nok mere livlig og bestemmer meget mere. Nu er det mig, der er ‘hejren’,« smiler hun ikke uden selvironi med reference til balancen i hjemmet.

Hun indrømmer dog, at den pæne pige i hende endnu ikke har danset helt af.

»Men bare vent, til jeg kommer på plejehjem. Så tager jeg revanche.«