Tv-aktuelle Anne Hjernøe er i sit livs form, når hun sammen med Anders Agger drøner rundt i eksotiske lande i DR-programserien 'Anne og Anders i Mellemøsten'.

Det står i skarp kontrast til for få år siden, hvor hun gennemlevede et sandt mareridt efter at hun kom i kontakt med noget forurenet vand under en rejse i Mexico.

Det var nemlig ikke andemad, der var i vandet, men derimod amøber, som gik til angreb på den populære vært, kok og forfatters lever.

»Over en periode blev jeg dårligere og dårligere, og det kulminerede med indlæggelsen, hvor lægerne råbte rød alarm. Selv var jeg for syg til at forstå, hvor alvorligt det var, men jeg kom jo heldigvis på benene igen. Meget slappe ben dog, for efter sygdommen havde jeg ikke en muskel tilbage i kroppen,« siger hun om den hårde oplevelse til Hendes Verden,

Rejsen foregik i 2016, og siden da har Hjernøe været meget opmærksom på at behandlie sin krop ordentligt. Det har ændret hendes liv, siger hun i interviewet.

»Da jeg var 20 kilo tungere, havde jeg ondt alle vegne og var så smadret om aftenen, at jeg bare lå på sofaen. Når man ikke er fyldt 50 endnu, er det en alt for stejlt nedadgående kurve, så jeg sagde: 'Fandme nej, nu tager du dig sammen, Anne'. Af sted til træning, og så skete der det, at jeg blev helt vild med det. Motion sparker gang i endorfinerne, og det giver energi og glæde, siger hun.

Det store vægttab har været en inspiration for mange, men nogen har kritiseret hende for det. Blandt andet kvinder, som syntes, det var rart, at der i en tid, hvor alle vil være perfekte, fandtes en kendt kvinde med lidt ekstra på sidebenene.

»Fordi jeg havde været denne her kvinde i mediebilledet, der ikke kun vejede 24 kilo. Der var også mænd, som skrev til mig, at jeg skulle passe på min kvindelighed. Til det sidste kan jeg kun sige, at jeg ikke synes, at kvindeligheden sidder i overflødige kilo,« har Anne Hjernøe sagt til Femina.