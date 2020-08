Én forestilling blev det til for syngepigen Anne Herdorf, før hun måtte trække sig fra resten af sæsonen på den legendariske sangerindepavillon 'Bakkens hvile'.

Den 53-årige sangerinde følte simpelthen ikke, hun var god nok til, at hun kan give gæsterne det show, de har forventet, fortæller hun til Billed-Bladet.

Anne Herdorf havde sin debut i det pikante syngeshow sidste år og havde også set frem til igen at at underholde gæsterne med frække, satiriske sange. Men på premiereaftenen gik det galt.

Ifølge Billed-Bladet kludrede den tidligere grandprix-vinder i teksten, men formåede alligevel at charmere sig ud af brøleren. For Anne Herdorf var fejlen dog udtryk for noget større.

»Jeg må erkende, at prøveforløbet har været alt for hårdt for mig. Der har været meget nyt at lære og det har været for komprimeret,« siger hun til ugebladet.

Lige som mange andre kulturinstitutioner måtte Dyrehavsbakken nord for København, der huser 'Bakkens hvile', hastigt lave ændringer og udskyde årets sæsonstart grundet den aktuelle corona-epidemi. Og det hektiske forløb blev for meget for Anne Herdorf, som ikke kunne følge med, og derfor synes, hun skylder publikum en bedre oplevelse, fortæller hun.

I stedet for Anne Herdorf vil publikum nu kunne opleve skuespilleren Susanne Breuning, som har stået for syngepigernes koreografi, og derfor kan overtage pladsen med kort varsel.

På scenen vil hun blive flankeret af Dott Wessman, Ann Farholt, Tina Grunwald og Lone Jensen.