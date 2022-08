Lyt til artiklen

»Farvel. Tak for alt, Anne.«

Sådan lyder det i en video, som Anne Heches eksmand, Coley Laffon, har lagt på Instagram.

»Elsker dig. Tak for alle de gode stunder. Der var så mange.«

Søndag slukkede lægerne for den respirator, der havde holdt den 53-årige skuespiller kunstigt i live, siden hun fredag i sidste uge blev livstruende kvæstet i en trafikulykke.

(Arkivfoto) Foto: ANGELA WEISS Vis mere (Arkivfoto) Foto: ANGELA WEISS

Hun kørte direkte ind i et hus Californien, og hendes bil brød i brand.

Præcis en uge efter den fatale ulykke blev hun erklæret hjernedød, og flere af hendes organer blev doneret til andre alvorligt syge mennesker.

Hun efterlader sig to sønner, Homer og Atlas.

Homers far, eksmanden Coleman 'Coley' Laffoon, siger i videoen på Instagram, at både sønnen og resten af familien er hårdt ramt af tragedien.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Coley Laffoon (@coleylaffoon)

»I kølvandet på Annes bortgang ville jeg gerne sige et par ting: For det første: Jeg elsker hende, og jeg savner hende, og det vil jeg altid gøre. For det andet: Homer er okay.«

Han hylder sin nu afdøde ekskone for sit mod, sin frygtløshed og for sin store kærlighed.

»Hun havde så meget at sige, og hun var modig og frygtløs, elskede virkeligt intenst og var aldrig bange for at fortælle os, hvad hun synes, og hvad hun troede på.«

»Jeg vil gerne tro, at hun er fri. Fri for smerte til at opleve den rejse, hun nu er taget ud på.«

(Arkivfoto) Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere (Arkivfoto) Foto: LUCY NICHOLSON

»Vi ses på den anden side. Indtil da tager jeg mig af vores søn, og han får det godt.«

I det meget følelsesladede opslag forklarer Laffoon, at sønnen er i dyb sorg.

»Han sørger selvfølgelig, og det er hårdt. Det er virkelig hårdt, som I sikkert alle kan forestille jer. Men han er omgivet af familie, og han bliver okay.«

Eksmanden sender også en dybfølt tak til alle, som har vist medfølelse og omtanke for de pårørende efter ulykken.

(Arkivfoto) Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere (Arkivfoto) Foto: GABRIEL BOUYS

Anne Heche forlod i 2000 tv-værten Ellen DeGeneres, og i 2001 blev hun gift med kameramanden Laffoon. Cirka otte år senere blev de skilt, da hun mødte skuespilleren James Tupper.

Anne Heche nåede at spille med i en lang række film og tv-serier. Hun var blandt andet med i filmene 'Donnie Brasco' og '6 dage, 7 nætter'. Her spiller hun over for henholdsvis Johnny Depp og Harrison Ford.

Faderen til Heches anden søn, James Tupper, postede lørdag et billede af Anne Heche på Instragram med teksten:

»Elsker dig for evigt.«