Den 53-årige Emmy-nominerede skuespiller, Anne Heche, kørte fredag en blå minicooper ind i en bolig i Los Angeles-distriktet, Mar Vista.

Bilen brød i brand, hvilket betød, at Anne Hench ifølge TMZ.com blev alvorligt forbrændt og kom så slemt til skade, at hun havnede i koma. Efter seks dage er hendes tilstand fortsat uændret.

Vidner fra Mar Vista, der så Anne Heches i sin blå Mini Cooper, fortæller, at skuespillerinden kørte slingrende og usikkert, og at hun, inden ulykken, var smadret ind i en garage i et lejlighedskompleks, hvorefter hun fortsatte ind i den føromtalte bolig, hvor en beboer kom til skade.

Og netop fordi, at beboeren kom til skade, har politiet i Los Angeles valgt at undersøge sagen, fortæller kilder i politiet til TMZ.

FILE PHOTO: Actor Anne Heche attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo Foto: MARIO ANZUONI Vis mere FILE PHOTO: Actor Anne Heche attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo Foto: MARIO ANZUONI

Ved et tilfælde havde politiet taget et billede af Anne Heches bil inden ulykken, og her gjorde de sig et vildt fund.

Der var nemlig en flaske spiritus i bilens kopholder, hvilket kunne være en forklaring på den slingrende kørsel og de mange ulykker, som Anne Heche formåede at lave i sin blå minicooper.

Den Emmy-nominerede skuespiller blev hjulpet ud af sin brændende bil og kørt på hospitalet, hvor hun bliver behandlet for sine skader og brandsår.

Anne Heche begyndte sin karriere i NBC’s sæbeopera 'Another World' fra 1991. Op gennem 90erne medvirkede hun i film som ‘Donnie Brasco’ med Johnny Depp og ‘Wag the Dog’ med Robert De Niro og Dustin Hoffman.

Hun dannede også par med Ellen DeGeneres i tre år, men deres forhold sluttede i år 2000.