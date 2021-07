Fire år.

Det var så længe, skuespilleren Anne Hathaway nåede at danne par med den italienskfødte forretningsmand Raffaello Follieri, før hun smed ham på porten, fordi han blev sendt i fængsel for svindel.

Nu taler ekskæresten ud om bruddet i helt nyt et interview med Daily Mail.

I interviewet fortæller han blandt andet, at han snakkede i telefon med Anne Hathaway før timer før, han blev anholdt tilbage i juni 2008, men at han aldrig snakkede med hende igen efterfølgende.



»Vi talte i ti minutter om, hvornår hun kom hjem (fra presseturné, red.), og hendes sidste ord var, at hun ville elske mig for evigt. Vi sluttede samtalen klokken 02 den 24. juni 2008. Klokken 06 blev jeg anholdt, og jeg snakkede aldrig med hende igen.«

Arkivfoto af Raffaello Follieri og Anne Hathaway. Foto: LUCAS JACKSON

Raffaello Follieri påstår, at han ikke bærer nag over, at Anne Hathaway skar ham ud af sit liv på så brutal vis.

»Jeg tror, det var en forretningsbeslutning fra hendes side. Hun besluttede, at hendes karriere var det vigtigste for hende, men jeg er ikke bitter. Se mig i øjnene … jeg er ikke vred, men jeg har været såret,« siger han til det britiske medie.

Anne Hathaway og Raffaello Follieri begyndte at danne par i 2004.

I 2008 blev den italienskfødte forretningsmand anholdt, hvorefter han erklærede sig skyldig i 14 sigtelser om alt fra bedrageri, svindel og hvidvaskning af penge.



Follieri skal angiveligt have udnyttet investorers penge til at finansiere en ekstravagant livsstil for sig selv og til at købe dyre gaver til sin kendiskæreste.

Anne Hathaway og hendes daværende Raffaello Follieri få måneder før, han blev anholdt. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Hathaway bakkede i første omgang op om sin daværende kæreste, men da han blev anholdt var glasset altså fyldt, og skuespillerinden smed ham på porten uden et ord.

Hun er i dag gift med produceren Adam Shulman, som hun har to børn med.

De har været gift siden 2012.

Også Raffaello Follieris liv er på ret køl igen efter 4,5 år i fængsel.

Han har blandt andet opbygget et forretningsimperium, der anslås at være over 275 millioner dollars (1,7 milliarder kroner) værd.

Derudover er han gift med en kvinde ved navn Konstantina, som er gravid med parrets andet barn.

»Hvis det er kommet noget godt ud af alt det her, så er det, at jeg har lært at forstå, hvor vigtigt det er at have den rigtige person ved siden af mig,« siger Raffaello Follieri og fortsætter:

»Konstantina kom og besøgte mig løbende de fire år i fængslet. Min hustru er en hjertevarm person, som virkelig holder af mig for den, jeg er, i stedet for hvad jeg har, og hvad jeg har råd til at købe.«