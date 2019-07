Anne Hathaway har masser at smile over disse dage.

Onsdag annoncerede den 36-årige skuespillerinden nemlig på Instagram, at hun venter barn nummer to.

'Det er ikke til en film... #2 (nummer 2, red.),' skriver hun under et sort-hvidt billede af sig selv, hvor hendes gravide mave titter frem under tøjet.

Opslaget indeholdt dog også et mere alvorligt budskab.

'Spøg til side. Til alle derude, som kæmper med barnløshed eller har svært ved at blive gravid; i skal vide, at ingen af mine graviditeter er kommet nemt. Sender ekstra kærlighed jeres vej,' skriver Anne Hathaway i opslaget.

Hvornår hun har termin, melder opslaget ikke noget om. Men det kommer ikke som nogen overraskelse, da skuespillerinden, der blandt andet er kendt fra 'Prinsesse eller ej' og 'The Devil Wears Prada', er påfaldende fåmælt om alt, hvad der har med hendes privatliv at gøre.

Dog er hun for nyligt begyndt at åbne mere op om moderskab, og hvordan hun opfostrer sin 3-årige søn Jonathan.

»Jeg er ikke perfekt, men hvis jeg bliver frustreret eller distraheret, er jeg god til at sørge for at tage et skridt væk og falde til ro, inden jeg går tilbage til ham,« har hun tidligere sagt i et interview med The Sunday Times.

Anne Hathaway, der tilbage i 2015 var en af verdens bedst betalte skuespillerinder, danner par med skuespiller og producer, Adam Shulman.

Parret har været gift i syv år, og har 3-årige Jonathan sammen - og nu en lillebror eller lillesøster på vej.

Første gang skuespillerinden blev gravid, var hun 33 år gammel.

»Jeg har haft lyst til at blive mor, siden jeg var 16 år gammel, men jeg vidste også, at jeg gerne ville have en karriere,« sagde hun dengang til Daily Mail.