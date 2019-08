Da Anne Hathaway for 20 år siden landede en rolle i tv-serien Get Real, var det med et indirekte påbud om, at hun altså skulle tabe sig.

Det fortæller den 36-årige skuespillerinde i et interview med Allure Magazine.

»Som 16-årig var det sådan: ‘Tillykke, du har fået rollen. Jeg siger ikke, at du skal tabe dig; jeg siger bare, du ikke skal tage på',« beretter hun og fortsætter:

»Men i realiteten betød det jo: ‘Du skal tabe dig.’«

Anne Hathaway i fuld figur foran den stjerne, hun for nylig fik på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Anne Hathaway i fuld figur foran den stjerne, hun for nylig fik på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles. Foto: MARIO ANZUONI

I dag er Hollywood mere åben overfor forskellige kropstyper, mener Anne Hathaway, der i 2013 vandt en Oscar-statuette for sin birolle i Les Miserables.

Men der er stadig et stykke vej at gå.

»Jeg er tilbageholdende, når det kommer til at hylde Hollywood for omstillingen,« siger hun og fortsætter:

»Branchen er mere inkluderende i dag - hvilket et skønt - men der er fortsat en forventning om, at man skal være slank.«

Ikke desto mindre er der i hvert fald sket en udvikling, når det kommer til de roller, Anne Hathaway påtager sig.

For i forbindelse med en af sine seneste roller fik hun nemlig besked på at gøre det stik modsatte af, hvad hun skulle for 20 år siden: Hun skulle tage på.

Det afslørede hun selv på Instagram for halvandet år siden.

'Til alle de mennesker, der har tænkt sig at fatshame mig (nedgøre min krop på baggrund af dens fedtmasse, red.) de kommende måneder, må jeg bare sige: Det er ikke mig (den er gal med, red.); det er jer.'