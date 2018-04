I november kunne skuespiller og instruktør Anne-Grethe Bjarup Riis' fejre, at hendes søn havde taget sin sidste kemopille. Det gjorde hun med en stor fest og en halvanden meter høj lagkage.

Men selvom 11-årige Gilbert er erklæret rask efter to og et halvt års kamp mod kræften, betyder det ikke, at alt er tilbage ved det normale hos familien, der foruden Anne-Grethe Bjarup Riis og sønnen Gilbert tæller hendes mand Bo og datteren Yrsa på 13.

Det fortæller filminstruktøren til Billed-Bladet.

»Gilbert har det rigtig godt. Der er noget angst om aftenen, og vi skal både have Gilbert og Yrsa til psykolog igen, fordi der er nogle efterveer, som dukker op nu. Det er jo ikke noget livstruende, men noget, vi skal have professionelle til at se på,« siger Anne-Grethe Bjarup Riis og tilføjer, at hun nok også selv bør opsøge en psykolog på et tidspunkt.

Leukæmi Blodkræft er den almindeligste kræftform hos børn.

Hvert år rammes 40-50 børn i Danmark

De findes to typer: Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og akut myeloblastær leukæmi (AML).

ALL (den type Gibert lider af), er skyld i 85 pct af alle leukæmitilfælde hos børn.

Leukæmi behandles med kemoterapi og binyrebarkhormon.

Efter 4 ugers behandling måles restsygdom i knoglemarven. Selvom sygdommen tilsyneladende er væk, fortsættes behandlingen i to et halvt år i alt for at forebygge tilbagefald.

Ca. hvert tiende barn vil få alvorlige bivirkninger af behandlingen, det kan være svære infektioner, betændelse i bugspytkirtlen samt blodpropper.

Mere end 75 pct. af de ramte børn bliver helbredt. Kilde: Børnecancerfonden

Sønnen Gilbert fik konstateret kræft som otte-årig, efter han i flere uger efter et banalt uheld på en rutsjebane havde rygsmerter, der ikke ville gå væk. Til sidst blev de så slemme, at han hverken kunne gå eller stå. Der kom den chokerende besked fra lægen.

'Gilbert har sandsynligvis leukæmi.'

I et stort interview med BT i september 2015 afslørede Anne-Grethe Bjarup Riis for første gang sønnens sygdom. Det gjorde hun, fordi hun havde brug for, at omverdenen vidste, hvilken usynlig kamp hun kæmpede.

Mens hun kæmpede for at få familielivet til at hænge sammen derhjemme og for at holde Gilberts humør oppe og dødsangsten for døren, så hun sin lille smukke dreng synke sammen og blive mere og mere syg.

Hans krop reagerede voldsomt på behandlingen. Hans immunforsvar brød sammen, han tabte håret, fik hævet 'måneansigt' og var bundet til en kørestol. Han fik et sprog, som ingen otte-årig burde have. 'Hvornår skal jeg have mit Movicol, og hvornår skal jeg ned på OP og i narkose', kunne han spørge.

Tre gange dagligt fik han en lille håndfuld piller, og på hospitalet fik han uhyrlige mængder medicin intravenøst gennem et kateter i brystet.

»Jeg var ikke klar over, hvor voldsomt et cancerforløb er. Jeg troede kun, det var canceren, vi skulle kæmpe imod, men nu er det ikke bare kræften, der æder hans krop. Det er også medicinen og dens bivirkninger. Det er fuldstændigt sindssygt, at den medicin, der skal helbrede ham, også kan gøre ham så syg, at han risikerer at dø af det,« fortalte Anne-Grethe Bjarup Riis til BT i september 2015.

Men i november sidste år var det slut. Det lyse hår er tilbage på den 10-årige drengs hoved, og kemokurene er en saga blot, fortalte Anne-Grethe Bjarup Riis til ugebladet Tæt På.

»Den 22. november stoppede han med kemo, så det er helt fantastisk. Vi fejrede det med en kæmpe fest. Vi var 70 mennesker derhjemme, og inden det inviterede vi hele Gilberts klasse og forældre fra skolen hjem. Jeg havde bestilt en halvanden meter høj lagkage,« sagde en lettet Anne-Grethe Bjarup Riis til ugebladet.