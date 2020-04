Livsstilsekspert Anne Glads motionsrutiner er aldrig kommet tilbage efter fødslen, men hendes 2-årige søn sørger for, at hun bevæger sig rigeligt.

Hvad er sundhed for dig – fysisk og mentalt?

»Jeg er i daglig dialog med min krop. Og sundhed er en følelse af fysisk lethed sammen med en god båndbredde på øverste etage. For at forblive i den tilstand er jeg nødt til at leve rimeligt snorlige i hverdagen – med god søvn, god kost og ikke for mange stimulanser som alkohol og kaffe.

»I andres ører lyder det sikkert røvsygt, men gevinsten er åbenbar, og jeg nyder egentlig mit hverdagsliv lige så meget som weekendernes fest. Mange weekender arbejder jeg også, og så kører det efter hverdagens leveregler.«

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg er stadig ikke tilbage i mine gamle motionsrutiner efter fødslen, men jeg gider ikke slå mig selv i hovedet over det. Det er bare vilkårene lige nu. Til gengæld er min søn pt. min personlige træner, og vi spiller hockey og fodbold, kravler som tigre og hopper som frøer i et endeløst loop. Jeg sidder sjældent ned, før han falder i søvn kl. 22. Og så gør jeg, som jeg altid har gjort; vælger cyklen, trappen og gåturen, når jeg kan.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Tid. Jeg har haft et langt luksusliv uden børn, hvor jeg snildt kunne snige 3-4 træningspas ind om ugen, samtidig med at jeg gav den gas med karrieren. Nu prioriterer jeg at være sammen med min søn og min mand i stedet for at træne. Det holder ikke i længden, men jeg forestiller mig også, at det er en kort periode, vores søn har lyst til at være så meget sammen med os.«

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Ved at sætte vækkeuret – især hvis jeg faktisk står op, når det ringer. Det behøver jeg jo i princippet ikke de dage, hvor jeg IKKE er på optagelse eller skal holde tidlige foredrag. Men når jeg lige er en halv eller hel time foran resten af familien, så er det meget lettere at opnå overskuddet.«

Hvad har du altid i dit køkken?

»Økologiske grøntsager, æg, havregryn og yoghurt. Kød køber jeg også økologisk (med undtagelse af min søns yndlingsleverpostej fra den lokale slagter). Jeg køber helst de ting, som min mormor også kunne få. Det handler om ikke at spise for mange forarbejdede fødevarer og at prioritere produkter, der er produceret i nærheden.«

Bragt i samarbejde med Alt for Damerne.