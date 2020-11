Mødet med corona har sat dybe spor i os alle. Dybere end vi endnu helt kan forstå. Det mener livsstilseksperten Anne Glad fra 'Kender du typen':

»Det er forskelligt, hvad man har fået ud af at være isoleret derhjemme. Corona har udløst et boom, både i babyer og skilsmisser,« siger hun.

Men sygdommen har også installeret en »anden ydmyghed« i mennesker. Fordi vi et kort øjeblik var bange for, at vi skulle dø, fik den os til at stille skarpt på det, der er vigtigst i livet – nemlig mennesker, relationer og nærvær.

»Fokus er blev flyttet fra det meget selvrealiserende til noget langt mere basalt. Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt vi er til på den anden side af corona – og om vores forældre og bedsteforældre er,« siger hun.

Anne Glad ignorerer de fleste af de negative beskeder, hun får fra ukendte mennesker. Men enkelte kan hun ikke ignorere.

Både Anne Glad og hendes mand, musiker Kim Glad Wagner, er enige om, at skilsmisse ikke står på to-do-listen hos dem. Men pandemien har ændret hverdagen – også i deres familie.

»Den største forandring er vores økonomi,« siger hun.

Sammen med ægtemanden og sønnen Kaj bor hun i en lejlighed i det indre København. Familiens hovedindkomst kommer fra de foredrag, hun holder.

Normalt er Anne Glad booket til et foredrag om ugen, men lige nu er der kun to aftaler i kalenderen helt frem til jul.

Anne Glad Wagner 48 år.

Mor til Kaj på tre år.

Kendt fra flere tv-programmer især DR’s ‘Kender du typen’.

Foredragsholder.

Vært på podcasten Bogselskabet, der handler om forfattere og bogudgivelser.

Gift med musiker 35-årige Kim Glad Wagner, der er aktuel med singlen ‘Don’t Care’. Den 27. november lander hans debut-EP 'Fantasillion' på streamingtjenesterne.

»Rigtigt mange jobs er aflyst, alligevel har jeg faktisk fået mere travlt,« siger livsstilseksperten.

Siden Kaj, parrets fælles barn, for tre år siden gjorde sin entré, har hun forsøgt at drosle ned på arbejdstiden og prioritere de opgaver, der gør det muligt at være tæt på hjemmet.

»Men nu må jeg tage jobs i den anden ende af landet, som jeg før i tiden havde råd til at sige 'nej tak' til.«

Coronaen har stukket pinde i mere end ét hjul hos familien. Kim Glad Wagner, der i disse dage udkommer med sin debutplade, havde drømt om, at han skulle ud at holde koncerter.

Kim Glad Wagner synes, at hans kones tidligere livsstil var for 'vanvittig'. Derfor har hun ikke købt nyt tøj i et år og er holdt op med at flyve.

»Men lige nu er alle scener booket, fordi kunstnerne skal holde to eller flere koncerter af hensyn til corona. Der er mange, der mister modet i disse dage, og jeg har opgivet at booke koncerter,« siger han, og i stedet udgiver han sin musik på streamingtjenesterne og de sociale medier.

Parret har desuden været nødt til at sælge deres sommerhus i Italien. Et hus, som Anne Glad havde planlagt, at hun skulle blive gammel i.

»Det handler om økonomi. Men huset var også købt i en anden livsfase,« siger hun med henvisning til tiden, før hun mødte sin mand – og før hun vidste, at hun skulle blive Kajs mor.

»Jeg har haft et andet forhold til at flyve, end jeg har nu. Med mindre det er strengt nødvendigt i forbindelse med mit arbejde, har vi ikke fløjet de sidste par år.«

Anne Glad i Indre By i København, hvor hun bor med sin mand og deres søn.

Lige dén beslutning skyldes ikke coronaen, men derimod ægtemanden, der har udfordret hende:



»Han syntes, at mit forbrug og min livsstil var helt vanvittig.«

Anne Glad har taget udfordringen op, og de seneste år er hun dykket ned i, hvordan vores forbrug påvirker verden.

Siden har hun fravalgt at flyve, hun har ikke købt nyt tøj det seneste år, og hun har solgt sit italienske hus, fordi det »simpelthen føltes meningsløst« at beholde det.

»Jeg elskede at være i Italien, men klimaet er vigtigt, og flyvning er et nemt sted at sætte ind,« siger Kim Glad Wagner, der siden er blevet opmærksom på, hvor mange smukke steder der er i Danmark.

Et af stederne er Falster, hvor familien for en måned siden købte et nyt sommerhus. For som Anne Glad siger:



»Kaj skal på græs.«