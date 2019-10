Anne Glad er i offentligheden blandt andet kendt for sit store smil, der matcher hendes efternavn godt.

Livsstilseksperten indrømmer dog, at det at blive mor, som hun blev for to år siden, har medført en følsomhed, som hun ikke kendte på samme måde tidligere i sit liv.

Hun var mødt op på Københavns Rådhus mandag, hvor årets julemærke skulle afsløres. Hun er nemlig næstformand i bestyrelsen i Julemærkefonden, og hendes arbejde dér har fået en anden dimension, efter hun er blevet forælder.

»Jeg har altid syntes, det var nogle rørende historier, når jeg mødte børnene på julemærkehjemmene, men nu sidder jeg jo med store våde øjne, hver gang vi snakker sammen,« lyder det fra kendissen, som er ekspert på DR-programmet 'Kender du typen?'.

Kronprinsesse Mary og kunstner Per O. Jørgensen offentliggør årets julemærke, der sælges til fordel for Julemærkefonden, på Københavns Rådhus mandag den 28. oktober 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg har tudet mere de sidste to år end de første 45. Ja, det giver en helt ny dimension (at være blevet mor, red.).«

Hun siger, at det arbejde, hun laver for fonden, har fået endnu større betydning, efter hun er blevet mor.

Anne Glad Wagner, som hendes fulde navn lyder, blev mor for to år siden til den lille dreng Kaj.

Hun og ægtemanden, Kim Vagn Wagner, kunne hilse deres første barn velkommen i september 2017, og ekspertens nye rolle som mor påvirker hendes følelser for arbejdet med børnene, der bor på julemærkehjem.

»At høre, man ikke har nogen venner, og så finder nye venner, når man kommer på et julemærkehjem. Den ensomhed er der ikke nogen børn, som skal opleve,« slår Glad fast.

Det var kronprinsesse Mary, som fik lov til at afsløre årets julemærke sammen med kunstneren Per O. Jørgensen, som har tegnet mærket.

Og det var ikke bare Anne Glad og Kronprinsessen, som bragte kendisfaktoren til dagens begivenhed. Også Jon Edlund, kendt fra 'Den store bagedyst', sundhedsekspert Christian Bitz, influencer Carla Mickelborg og danser Thomas Evers var nogle af de kendte, der mødte op.

Desuden var der nogle af børnene fra julemærkehjemmene, som sang ved lejligheden. De sang både et par sange alene, men også sammen med Stig Rossen, som selv har boet på julemærkehjem.

Foruden det nye julemærke blev der også fremvist en ny kogebog, hvor overskuddet går til julemærkehjemmene. Den hedder 'Julemad i fællesskab'.

Ved den festlige begivenhed gik Anne Glad også på scenen og interviewede to tidligere julemærkehjems-børn, som kunne fortælle om, hvordan det havde været at bo på julemærkehjemmene.

Det var den 116. udgave af julemærket, som kunne afsløres i år. Ved begivenheden fortalte man, at engang kunne indtjeningen fra mærkerne dække 100 procent af omkostningerne til hjemmene, men nu dækker de kun ca. 10 procent af udgifterne. Resten bliver hovedsageligt dækket af private sponsorer og andre tiltag.

Derfor er det afgørende, at der bliver solgt eksempelvis kogebøger, hvor nogle af pengene kan gå til hjemmene, som hjælper børn, der har det svært i livet. Eksempelvis er der 58 procent af børnene, der starter på julemærkehjemmene, som er svært overvægtige, men det tal er faldet til kun 22 procent 12 måneder senere.