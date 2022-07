Lyt til artiklen

Starten på rejsen mod en familie var ramt af udfordringer for livsstilsekspert Anne Glad og manden Kim Wagner.

I et nyt interview med Femina fortæller parret, at de blev ramt af en krise, da Anne Glad aborterede efter to måneders graviditet.

Aborten kom midt under en tv-quiz, hvor 'Kender du typen'-eksperten sad sammen med to andre kendte danskere.

»Da jeg var to måneder henne og sad inde i en live-tv-quiz. aborterede jeg – lige dér. Med Bubber på den ene side og Mads Steffensen på den anden. I dag havde jeg sagt: 'Ved I hvad, jeg smutter lige'. Men jeg blev – selv om jeg godt kunne mærke, at der var noget galt,« fortæller hun i interviewet med magasinet.

Hændelsen endte med at resultere i en krise mellem den 37-årige musiker og den 50-årige livsstilsekspert.

De to kunne ikke helt blive enige om hvilket forhold, de skulle have.

Heldigvis endte de med at finde hinanden igen efter at have været i terapi sammen.

I dag har parret sønnen Kaj på fire år sammen.

Anne Glad har tidligere fortalt til B.T., at hun havde en nem graviditet med Kaj, og at det, der havde overrasket hende mest, havde været sundhedsvæsnets attitude over for, at hun blev gravid som 44-årig.

»Der går virkelig panik i systemet, når der kommer en 44-årig kvinde ind, som er gravid. Jeg kender udmærket sammenhængen mellem alder og risikoberegningen for, at fosteret fejler noget. Den stiger nærmest eksponentielt,« fortalte Anne Glad.

»Men det føles lidt som om, når du er 44 år, så er det indbygget i systemet, at der højst sandsynligt er noget galt. Og det er sgu lidt irriterende – for der er også højere risiko forbundet med en ældre far. Det er bare nogle andre kromosomudfordringer.«

Anne Glad og Kim Wagner mødte hinanden i 2014 og blev gift i 2018.