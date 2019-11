Anne Gadegaard synes, hverdagen i de danske institutioner virker frygtelig, så nu har hun valgt ikke at sende datteren i institution.

Den 28-årige MGP-stjerne Anne Gadegaard, som også har deltaget i ‘Til middag hos’ og de seneste år har været stor på Instagram, er ved at nå til vejs ende i sin barsel med den 10 måneder gamle datter, Filippa. Men familien er ikke ved at indkøbe navnemærker, finde madkasse og gøre klar til vuggestuestart, Anne Gadegaard har nemlig taget en stor beslutning for sig selv og sin datter.

»Jeg har besluttet mig for ikke at starte på arbejde igen. Jeg arbejdede i en fritidsordning på deltid, inden jeg blev gravid med Filippa. Men der har jeg sagt op, for jeg har besuttet mig for, at jeg vil gå hjemme med hende. Og det er jeg selvfølgelig helt vildt glad over. Jeg ved godt, det bliver sindssygt hårdt, men jeg glæder mig simpelthen til at nyde hende. Hun bliver så hurtigt stor, og tiden går så stærkt, så jeg vil prøve at nyde hvert øjeblik med hende her hjemme,« fortæller Anne Gadegaard på Instagram og uddyber:

»Jeg kunne bare ikke få mig selv til at sende Filippa i en institution. Jeg ved godt, det ikke er alle steder, det skal jeg skynde mig at sige. Men der var rigtig mange, der har skrevet om, hvordan det er at arbejde i en børnehave eller vuggestue, og at det var frygteligt. Så det kunne jeg bare ikke få mig selv til, og det var egentlig det, der gjorde, at jeg tog min beslutning ret hurtigt.«

Små børn har ikke behov for at være sociale

Anne blev inspireret til at vælge en anden vej end vuggestuestart af en af sine bekendte, som havde valgt at gå hjemme med sin datter. Sangerinden kontaktede den bekendte, som henviste hende til kulturkritisk Forum, hvor hun så nogle videoudsagn fra pædagoger, som fortalte om deres arbejdsliv og livet i institutioner. Herefter begyndte hun at researche.

»Jeg læste, at børn der er så små, de har slet ikke noget behov for at være sociale. Deres behov er at være sammen med deres mor eller far eller deres primære omsorgsperson, så det var egentlig det, der gjorde, at jeg tænkte, så skal jeg bare gå hjemme med Filippa, hvis jeg kan og har muligheden for det, og det har jeg, så det vil jeg,« fastslår hun og fortsætter:

»Der kommer selvfølgelig til at være en indtægt, der mangler. Ja, jeg tjener penge på de sociale medier, men det er eddermame ikke mange, kan jeg afsløre lige i øjeblikket, faktisk kommer der slet ikke noget ind lige foreløbig. Så det er min kæreste, der skal forsørge mig, og nej, han tjener heller ikke mange penge, hvis det var det, du så tænkte. Det kommer til at blive hårdt, så mor skal sgu arbejde samtidig med, at hun passer Filippa her hjemme. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå.«

Man kan følge med i Anne Gadegaards liv som hjemmegående med datteren på Instagram, hvor hun vil fortælle mere om sin beslutning og åbne op for deres hverdag.

Vis dette opslag på Instagram Jeg vil egentlig bare skrive tusind tak for alle jeres enorm søde og dejlige beskeder omkring min beslutning om at gå hjemme med Filippa, og ikke sende hende i vuggestue. Jeg glæder mig så meget til det her eventyr med Filippa♥️ Jeg tænker at dele mit liv som “hjemmegående” med jer, og vise hvad vi laver. Ikke hele tiden, da jeg heller ikke gider at have mobilen fremme konstant. Men i skal selvfølgelig med! Til jer der måske ikke har set min story og har spørgsmål, så tjek lige min bio i den kolonne der hedder “hjemmepasning”. Knus fra Filippa og mig ♥️ Et opslag delt af ANNE GADEGAARD (@annegadegaard) den 24. Nov, 2019 kl. 6.14 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med realityportalen.dk: