»Grænseoverskridende er vidst det helt korrekte ord at bruge lige nu,« indleder Anne Gadegaard et opslag på Instagram.

Den 29-årige influencer har efter næsten et års kamp mod uren hud og kløen omkring maven valgt at stå frem med sine problemer og deler med opslaget en række nærgående billeder af sit ansigt.

»Sådan her har min hud set ud siden sommer sidste år, og jeg ved ikke hvorfor. Først troede jeg, det var noget svamp, men det var det ikke,« skriver hun videre til billederne, hvor man tydeligt ser, de mange små røde pletter på hendes ansigt.

Som influencer er hun vant til at teste forskellige hudprodukter, og det var netop da hun sidste sommer prøvede et nyt produkt, at hendes ansigt begyndte at slå ud.

Anne Gadegaard kæmper med uren hud. Foto: Privatfoto Vis mere Anne Gadegaard kæmper med uren hud. Foto: Privatfoto

Anne Gadegaard stoppede straks med at bruge produktet, men da den urene hud her snart et år efter stadig ikke er forsvundet, har hun nu opsøgt læge for at finde ud af, hvad der er galt.

Hun er ikke allergisk og har heller ikke tidligere døjet med uren hed, så hun tænker, at det måske har noget at gøre med, at hun i 2019 blev mor for første gang.

»Jeg skal til lægen i næste uge og få taget blodprøve. Jeg kan se, at der er mange, der også har oplevet det samme, efter de holdt op med at amme, så måske er det noget hormonelt,« fortæller Anne Gadegaard til B.T.

Hun fortæller desuden, hvor meget det påvirker hende i hverdagen. Hvordan hun føler behov for at skjule det, når hun går udenfor sin dør.

»Det er grænseoverskridende, at min hud ser sådan ud. Når jeg skal ud og handle, føler jeg, at jeg må tage pudder på for at dække det til. Det er ærgerligt, det skal være sådan, at man bliver ked af det, når man ser sig selv i spejlet,« fortæller hun videre.

Hun overvejer også, om det kan være stressrelateret.

»Jeg arbejder jo hjemmefra og passer samtidig mit barn. Det kan godt være stressende. Så måske er det noget stress? Min hud kløer også. Især på maven, så jeg tænker, at det måske også kan være noget inde i kroppen, der ikke er som det skal være.«

Anne Gadegaard da hun deltog i Dansk Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Henning Bagger Vis mere Anne Gadegaard da hun deltog i Dansk Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Henning Bagger

Ovenpå sit Instagram-opslag har Anne Gadegaard fået en masse reaktioner fra følgere, der har oplevet noget lignende:

»Det er helt vildt. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at der ville være så mange, der ville skrive. Det er ret overvældende, at der er så mange, der kan genkende det,« fortæller Anne Gadegaard, der altså onsdag i næste uge håber på at blive klogere på, hvad der er galt med hendes krop.

