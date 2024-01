Anne Gadegaard er af mange kendt for dengang, hun vandt MGP med sangen 'Arabiens Drøm'.

I fremtiden kan det dog være, at det er køligere egne, som man vil forbinde med den 32-årige kendis.

Hun har nemlig meldt ud på Instagram, at hun og familien rejser til Grønland og bosætter sig.

»Den 1. marts flytter min lille familie og jeg fra Danmark,« skriver Anne Gadegaard, inden hun uddyber, at det altså er Grønland, der skal være hendes nye hjem.

Det er dog ikke en beslutning, der er opstået spontant, lyder det fra Gadegaard.

»Det er noget, vi har snakket om at gøre i halvandet års tid, så vi er så klar.«

Grunden til, at familien skal flytte, er, at Anne Gadegaards mand har fået et nyt arbejde i Grønland.

Planen er, at de skal bo der i to år.

Anne Gadegaard er influencer, og hun kommer derfor til at dele det nye eventyr med dem, der har lyst til at følge med.

Der er nemlig meget nyt at forholde sig til, når man flytter fra et land til et andet, og det gælder også for Anne Gadegaards datter, Filippa, som snart bliver fem år.

»Min tanke er at dele hele vores eventyr med alt, hvad det indebærer. Både med flytningen, alle mine millioner af tanker, hvor vi skal bo, vores kommende hjem, hvad skal jeg lave på Grønland, skal Filippa i Børnehave og meget mere.«

