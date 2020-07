Tidligere MGP-stjerne Anne Gadegaard har lagt et par billeder op af sig selv uden top på.

Der var dog et af billederne, som var for voldsomt for det sociale medie Instagram. Det blev nemlig taget ned i løbet af fredag.

Det ville den 30-årige stjerne dog ikke finde sig i. I hvert fald har hun nu lagt et nyt billede op, og der er flere, hvor det kom fra, lyder det kampklart fra kendissen.

'Instagram slettede det andet billede, nok fordi nogle blev stødt over det. Men jeg har flere, hvor de kommer fra! Men hvordan kan man i 2020 blive stødt over sådan et billede? Jeg holder endda for mine bryster,' skriver hun i sit opslag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ANNE GADEGAARD (@annegadegaard) den 10. Jul, 2020 kl. 1.23 PDT

'Nogle mennesker er simpelthen så kropsforskrækkede. Og selv hvis jeg ikke dækkede for mine bryster, så er det sgu da bare bryster. Det her billede bliver nok også slettet... men jeg har flere,' lyder det videre efterfulgt af en grinende smiley.

Gadegaard fik i januar 2019 sit første barn, og hun har ikke lagt skjul på, at der var en periode, hvor hun ville smide nogle kilo.

Kiloene er dog smidt, fortalte hun på samme sociale medie i februar.

Hun afslørede, at det var med motion, flere grøntsager og mindre portioner, at hun nu er tilbage på en vægt, som hun er mere tilfreds med.