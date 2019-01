Den danske sangerinde og blogger Anne Gadegaard er blevet mor for første gang.

'Den 22.01.19 kl. 23.02 kom min lille pige til verden. Hun er sund og rask!'

Sådan skriver den 27-årige Anne Gadegaard, der sang sig ind i danskerens bevidsthed med 'Arabiens Drøm' under Børnenes Melodi Grand Prix tilbage i 2013, hvor hun løb med førstepladsen, på sin Instagramprofil.

'Der kommer et blogindlæg om fødsel på et tidspunkt. Lige nu drejer det hele sig om hende her,' slutter sangerinden sit opslag, som på mindre end en time allerede har fået mere end 5.000 'likes'.

Det var i begyndelsen af september, hun afslørede, at hun var gravid og ventede hende og kærestens første barn til januar.

Samtidig fortalte hun, at den første del af hendes graviditet ikke havde været nem, da hun døjede meget med ondt i hovedet.

'Det, som har været det værste for mig, har været hovedpinen. Hold nu op, hvor har det været så frustrerende. Jeg har haft så meget hovedpine, at man tror, det er løgn. Jeg har stadig hovedpine til tider, men det er slet ikke på samme niveau som tidligere. Inden jeg blev gravid, kunne jeg jo bare spise et par piller og vupti, så var det væk. Men jeg har jo ikke bare kunne spise stærke piller den her gang,' skrev hun i september på sin blog.

Hvad den lille pige skal hedde, er endnu ikke meldt ud.