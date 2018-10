Barnestjernen og bloggeren Anne Gadegaard venter i det nye år sammen med sin kæreste deres første barn. Men graviditeten er langt fra en dans på roser. Det afslører hun på sin blog.

»For to år siden fik jeg mit første udbrud med psoriasis på grund af stress. Under min graviditet er det blevet værre, og i aftes er det blevet helt vildt. Det kløer helt ekstremt og er meget rødt,« fortæller Anne Gadegaard, der snart er i syvende måned af sin graviditet, til B.T.

Anne Gadegaard beskriver psoriasissen som en 'ildebrand', der hovedsageligt har ramt hendes bagben.

»Jeg må være helt ærlig og sige, at sådan som det ser ud på mine bagben lige nu, der ville jeg aldrig tage en kjole på,« siger Anne Gadegaard.

Hun fortæller, at psoriasis også bryder ud på arme og mave. Selvom hun ikke kunne drømme om at iføre sig kjole, har hun alligevel delt billeder af udbruddene på sin blog.

Anne Gadegaard fortæller om sit psoriasis, at det kløer »helt ekstremt meget.« Vis mere Anne Gadegaard fortæller om sit psoriasis, at det kløer »helt ekstremt meget.«

»Jeg prøver at være ærlig, når jeg beskriver, hvordan jeg har det. Jeg synes tit, at man kun ser pæne billeder på sociale medier af gravide, men jeg vil også vise, hvordan min krop har reageret,« siger Anne Gadegaard, der også har døjet med opkast, kvalme og hovedpineanfald under graviditeten.

Udover de voldsomme udbrud med psoriasis har 'Arabiens Drøm'-sangerinden også døjet med en forandret hårvækst under graviditeten.

»Min hårvækst omkring navlen er blevet værre. Hårene er blevet mørkere og mere stive,« fortæller Anne Gadegaard.

Anne Gadegaards mave er præget er øget hårvækst i forbindelse med graviditeten. Foto: Privat Vis mere Anne Gadegaards mave er præget er øget hårvækst i forbindelse med graviditeten. Foto: Privat

Anne Gadegaard fortæller desuden, at blogindlægget, der kun har været publiceret få timer, allerede har modtaget en del positiv respons.

»Der er mange, der lige nu skriver til mig på Instagram og kommer med gode råd til cremer, jeg kan prøve at bruge mod min psoriasis. Samtidig er der også mange, der skriver, de har oplevet den samme, ændrede hårvækst som mig. Det er superfedt,« siger den 26-årige blogger.

Psoriasis-udbrud, der dukkede op fredag aften på Anne Gadegaards bagben. Vis mere Psoriasis-udbrud, der dukkede op fredag aften på Anne Gadegaards bagben.

Anne Gadegaard har termin den 16. januar, og de venter sig en pige. Barnet skal hun have sammen med kæresten Christian, som hun har kendt siden 2016. Dog er det ikke meget, hun fortæller om ham, og han optræder kun sjældent på hendes sociale medier og blog.

Anne Gadegaard blev landskendt, da hun var med i børnenes Melodi Grand Prix i 2003 med sangen 'Arabiens drøm', som hun vandt med.