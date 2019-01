Skønhed kommer indefra, siges der. Alligevel har bloggeren og den tidligere Melodi Grand Prix-deltager hjulpet den lidt på vej.

På sin blog afslører hun, at hun har fået foretaget et særligt kosmetisk indgreb, som de færreste formentlig er stødt på.

Den 27-årige blogger har nemlig fået 'skinbooster', der er et fillerpræparat, som glatter huden i halsen for at fylde rynkerne ud.

‘Det lyder måske skørt. Men hver gang, jeg kiggede mig i spejlet, vendte mit blik automatisk ned til min hals. Især hvis jeg havde make-up på, så syntes jeg, min pudder havde det med at sætte sig i rynkerne på halsen, så de blev endnu tydeligere,’ skriver Anne Gadegaard på sin blog og fortsætter:

Sangeren Anne Gadegaard. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere Sangeren Anne Gadegaard. Foto: FLINDT MOGENS

‘Og det, synes jeg personligt, ikke var særlig pænt. Så det fyldte altså mere og mere med min hals. Jeg er den første, jeg nogensinde har hørt snakke om halse. Jeg har aldrig hørt nogle piger snakke om rynkerne på deres hals.’

Udover skinbooster-behandlingen, som Anne Gadegaard i øvrigt understreger, at hun fik foretaget, før hun blev gravid, løfter hun også sløret for andre kosmetiske indgreb, hun har fået foretaget.

Hun har fået fjernet sine hår permanent på benene, under armene og i bikinilinjen med laser.

I samme blogindlæg fortæller Anne Gadegaard, at hun ikke har fået lavet andre indgreb med botox, fillers eller lignende før.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

'Ikke fordi jeg har noget imod det, men jeg har ikke syntes, jeg behøvede det,' skriver hun.

Anne Gadegaard er højgravid og venter sit første barn med kæresten Christian, som hun har kendt siden 2016.

Anne Gadegaard blev landskendt, da hun var med i børnenes Melodi Grand Prix i 2003 med sangen 'Arabiens drøm', som hun vandt med.

I 2015 optrådte hun med sangen 'Suitcase' i det danske Melodi Grand Prix.