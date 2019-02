Nu fortæller Anne Gadegaard, hvordan hendes fødsel forløb.

Tirsdag den 22. januar klokken 23.02 blev sanger og influencer Anne Gadegaard mor for første gang, da hendes lille datter kom til verden.

Der er ingen tvivl om, at sangerinden er helt vild med sin nye titel og det lille vidunder, og nu er hun også klar til at fortælle nærmere om, hvordan datterens fødslen forløb:

'Jeg havde læst, at gravide kunne få en hindeløsning til sidst i graviteten, som muligvis kunne sætte gang i fødslen. Intet er sikkert med en hindeløsning, men jeg synes, det var forsøget værd, da jeg var MERE end klar til at møde min lille pige. Søndag d. 20 januar kom min private jordemor Sara forbi mig for at lave en hindeløsning på mig. Sara havde godt fortalt fordele og ulemper ved det, men som sagt var jeg så klar på at få min pige i armene, at der ikke var nogen tvivl. Jeg skulle have den hindeløsning! Efterfølgende gik timerne, og der skete ikke så meget. Jeg var så utålmodig,' starter Anne Gadegaard på sin blog og fortsætter:

'Dagen efter klokken 12.00 gik min slimprop. Jeg fik et chok, da jeg sad der på toilettet. Jeg anede ikke, hvad der var i gang med at ske, og jeg panikkede en smule. Jeg ringede med det samme til fødeafdelingen, som fik mig til at blive rolig igen og sagde, at det var rigtig positivt, og at jeg bare skulle slappe af under dynen. Så det gjorde jeg. Omkring klokken 01.00 tænkte jeg, at nu måtte jeg hellere sove, og jeg nåede lige at falde i dyb søvn, da jeg vågner ved, at der blev helt vådt i sengen. Mit vand var nemlig gået.'

21 lange timer

Da vandet først var gået, gik sangerinden lidt i panik, men samtidig var hun glad for, at hun forhåbentlig inden længe havde sin lille datter i armene. Det viste sig dog, at der kom til at gå længere tid, end hun først lige havde håbet.

'Jeg ringede til fødegangen, som ikke ville have mig derop endnu, fordi mine veer ikke var regelmæssige nok. Der gik et par timer, før vi kom afsted til hospitalet, og jeg var i et smertehelvede. Da vi endelig kom til hospitalet var klokken omkring 05.00, og jeg havde kun åbnet mig to centimeter. Jeg fik hurtigt en stue at være på, men jeg kunne hverken ligge eller sidde på grund af smerte. Jeg blev hurtig enig med mig selv om at jeg ville have en epiduralblokade. Det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Jeg kunne være i nuet og nyde hvert et øjeblik,' forklarer Anne Gadegaard.

'Pludselig var der gået over de 18 timer, og babypigen var stadig ikke kommet ud. Derfor blev jeg nødt til at få antibiotika, og jeg fik lagt et vestimulerende drop. Endelig skete der noget! Jeg nærmede mig så småt 21 timer fra vandet var gået, og endelig kunne jeg presse. Jeg var så meget til stede, og jeg kan huske det hele. Da der var gået en halv time, spurgte jordemoren mig, om jeg selv ville tage imod hende, og selvfølgelig ville jeg det. Det var det vildeste nogensinde. Hun kom op på min mave og kunne selv finde vej op til mit bryst. Så fin, lille og dygtig,' uddyber sangerinden.

Anne og kæresten måtte ikke tage hjem fra hospitalet med det samme efter fødslen, da den nybagte mor både havde haft feber under fødslen og havde været igang i mere end 18 timer. Derfor blev parret der i to døgn, men torsdag aften omkring midnat, fik de så lov at komme hjem med deres sunde og raske lille datter.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.