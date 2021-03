»Vores branche er ved at smuldre, og jeg tror, folk har det sådan, at de nærmest ikke har kræfter til at brokke sig mere.«

Sanger og sangskriver Anne Dorte Michelsen har som udgangspunkt fortsat tillid til politikerne og deres håndtering af coronakrisen, men hun oplever, at hendes egen branche bliver overset og dermed er ved at falde fra hinanden.

Mandag skrev direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum på Twitter, at smitteudviklingen langtfra er så alvorlig, som man havde frygtet, hvilket blandt andet har fået Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, til at råbe op og kræve en yderlige genåbning af samfundet.

Anne Dorte Michelsen har selv fået en masse koncerter udskudt og kan ikke vente med at komme ud at spille igen, men hun har tiltro til, at myndighederne gør deres bedste, og synes blandt andet, det er fornuftigt først og fremmest at få børn og unge tilbage i skolerne.

Anne Dorte Michelsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Situationen i hendes egen branche er dog tragisk, fortæller hun.

»Personligt er jeg så heldig stillet, at jeg har en masse sange, der tjener nogle penge ind, så jeg skal ikke ynke mig selv, men jeg kan fortælle, at sidst jeg fik coronastøtte, som var 23.000 kroner, var i oktober. Siden har man ikke rigtig kunnet søge noget. Jeg ved ikke, hvad folk gør rundt omkring, jeg selv har lånt nogle penge i banken.«

Anne Dorte Michelsen skrev forrige sommer en kronik i Berlingske om krisen, hvor hun fortalte, at hendes egen keyboardspiller talte om at søge job som handicaphjælper, mens hendes lydmand ville forsøge at få job i en vuggestue.

I dag er et tredje bandmedlem begyndt at læse til ingeniør, og selvom man skal være taknemmelig for, at vi lever i et land, hvor det derudover er muligt som arbejdsløs at få understøttelse, så er det liv, der er blevet vendt op og ned, fortæller hun.

Annika Aakjær og Anne Dorte Michelsen var sidste år med i jubilæumsudgaven af TV2's 'Toppen af poppen'. Foto: Liselotte Sabroe

»Forholdsvis højtbetalte musikere med børn og hus skal fra den ene dag til den anden leve på en understøttelse. Min egen lillebror har været professionel trommeslager, siden han var 17, og spillet med de største bands i Danmark. Han var nærmest grædefærdig af taknemmelighed, da han fik coronastøtte. Vi er en branche, der er vant til at klare sig selv og ikke nødvendigvis har så meget at gøre med stat og støtte.«

Hun tilføjer:

»Jeg synes måske godt, at man kunne appellere til, at der snart var nogen, der beskæftigede sig en lille smule med landets skuespillere, musikere og kunstnere, hvis det er noget, man synes har en værdi.«

Anne Dorte Michelsen er sikker på, at musikbranchen nok skal komme op at stå igen, og mener derudover, at det ikke vil give mening bare at åbne op for en masse koncerter i morgen.

»Det, vi kan gøre, er at appellere til folk om at holde fast i restriktionerne, til vi er helt i mål, og lade os vaccinere så hurtigt som muligt, for det er den eneste vej tilbage for vores branche. Og hvis coronapas er den eneste måde, man kan få kulturlivet op at køre på, så kan jeg også leve med det i en periode.«

Anne Dorte Michelsen, der i 1980erne brød igennem med bandet Tøsedrengene og siden har hittet solo og med gruppen Venter på far, glæder sig foreløbigt til at komme ud og spille igen til april.