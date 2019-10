Den kendte træner og kostvejleder Anne Bech fik i foråret konstateret kræft og har siden levet i lidt af et helvede.

Men hun giver ikke op, og lørdag aften er hun mødt op til TV2's indsamlingsshow 'Knæk Cancer', hvor hun med sin lille datter Caroline i hånden før showet forklarede, hvordan hun har det for tiden.

»Efter omstændighederne har jeg det godt. Jeg har pause i kemoen lige nu, hvilket gør, at jeg har fået lidt mere overskud. Men jeg har virkelig, virkelig været hårdt ramt. Jeg har været meget indlagt og fået meget blod. Så det har været en virkelig hård omgang indtil videre,« fortæller den 41-årige kendis-træner.

Hun fik i foråret konstateret kræft i binyren og skal måske have kemo resten af sit liv. Prognosen er, at hun skal leve med det, forklarer hun.

sendxnet Anne Bech og datteren ankommer til TV 2s store indsamlingsprogram 'Knæk Cancer Live', lørdag aften den 26. oktober 2019.. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere sendxnet Anne Bech og datteren ankommer til TV 2s store indsamlingsprogram 'Knæk Cancer Live', lørdag aften den 26. oktober 2019.. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

»Det kan ikke opereres væk, så det er kemo derudad indtil videre, indtil vi ved, hvad der skal ske.«

Er der bedring på vej?

»Der er en lille bedring. Jeg blev scannet i sidste uge. Man håber jo altid, at der sker noget mirakuløst, og nogen siger, at 'nu kan man slet ikke se det mere', men det er desværre ikke sket endnu,«

Kan du passe dit arbejde?

»Nej, alt er på standby. Jeg kan dårligt planlægge at være her i aften. Jeg har været på hospitalet og få blod i dag. Det er helt umuligt at planlægge en dag ad gangen. Det er et par timer, vi kører efter. I otte-ti måneder har jeg ikke kunne planlægge noget andet end et par timer ad gangen.«

Hvordan er det at have din datter med i aften?

»Caroline har faktisk været ret meget med i det hele, og hun er meget stærk. Måske også - efter hendes mors smag - lidt for stærk i forhold til, hvad der er godt for hende. Men hun klarer det utroligt flot. Så det føles naturligt at have hende med.«

Hvordan ser din hverdag ud?

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have klaret det uden mine forældre. Der er dage, hvor jeg hverken kan gå eller stå. Så de er meget med i mit liv. Vi er alle sammen blevet overrasket over, hvor hårdt det er.«

Anne Bech valgte selv at fjerne al håret, da kemoen begyndte at slå ind.

Hun har været åben omkring forløbet og deler sin kamp imod kræften på sine sociale medier.

Udover at være personlig træner og kostvejleder har hun skrevet flere bøger om sundhed. Lige nu er fokus at blive rask.