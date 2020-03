Den kendte træner og kostvejleder Anne Bech fortæller i en ny podcast-serie om sit kræftforløb.

Hun fortæller om tiden op til, om tiden da hun for cirka et år siden fik diagnosen og den nervepirrende periode lige nu, hvor hun går og venter på, om behandlingen virker.

I Podimo-podcasten, der har titlen 'Anne Bech har kræft', fortæller hun sin historie til tv-vært Thomas Skov.

Her fortæller hun blandt andet i fjerde afsnit, hvorfor hun ikke har valgt at gå med paryk, selvom tabte sit hår på grund af kemo.

»Jeg var meget hurtig til at beslutte, at jeg ikke orkede at have noget på hovedet. Det var jo det samme, om jeg havde hue på eller ej, jeg havde jo ikke noget hår,« fortæller hun.

Hun tilføjer, at grunden til at hun ikke går med hue eller paryk er for at vise, at man ikke skal være flov over ikke at have noget hår på hovedet, hvis man er havnet i samme situation.

»Jeg synes selv, det er enormt skamfuldt at have kræft, men det er det jo ikke. Andre mennesker, der har kræft, skal have lov til at gå rundt med deres skaldede hoved. Hvis man har strithår anbefaler jeg, at man lige tager det første af, for det ser rigtig kyllingeagtigt ud. Det næste der kommer er jo tykt og fint.«

Anne Bech har for tiden skiftet kemobehandlingen ud med en hormonbehandling, da hendes kræftform er hormonsensitiv.

Hun fortæller, at behandlingen, der kræver dagligt pilleindtag og en sprøjte i maven en gang om måneden, har en positiv effekt - udover at hun trods sine 42 år er kommet i overgangsalderen.

»Det har virket bedre end kemoen, men energi og blodprocent svinger stadig, så jeg er lidt bekymret. Hvad skal de finde på, hvis ikke kemo gør en forskel og hormonbehandlingen er løjet af i sin virkning,« spørger hun opgivende i podcasten.

Den 23. marts skal hun til en ny scanning for at finde ud af, om det går den rette vej.

