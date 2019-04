'For ca. halvanden måned siden, fik jeg den besked alle frygter.'

Sådan skriver Anne Bech i et opslag på Instagram. Her deler den kendte træner og kostvejleder en trist nyhed: Hun har fået kræft.

41-årige Anne Bech, som blandt andet har været personlig træner for Mascha Vang og Christiane Schamburg-Müller, har fået konstateret kræft i binyren.

Hun er kommet i behandling for den frygtede sygdom - og det har allerede fået konsekvenser for hendes udseende.

'Den seneste tid er gået med hospitalssamtaler, en operation for en metastase i baghovedet og jeg er startet kemo og stråling,' skriver Anne Bech på Instagram.

Hun flankerer sine stærke ord med et lige så stærkt billede.

For som så mange andre kræftpatienter, der modtager kemo- og strålebehandling, måtte Anne Bech indstille sig på at tabe sit hår.

Anne Bech valgte dog selv at fjerne håret før, det begyndte at falde af som følge af kemo-behandlingerne.

'Det føles stadig meget uvirkeligt, og alligevel virkeligt i dag, da jeg tog håret af. Selv,' skriver hun.

Anne Bech får heldigvis masser af støtte og opbakning i denne svære tid.

'Jeg står midt i det, og er heldigvis omgivet af familie og kærlige venner, skriver hun.

På Instagram strømmer det også ind med opbakning og varme tanker til Anne Bech - blandt andet fra flere kendte.

Foto: Søren Bidstrup

'De kærligste og varmeste tanker til dig. Du er så stærk og god, må alt godt være med dig,' skriver tv-værten Cecilie Hother.

'Sødeste Anne - bedste tanker og krammer til dig,' lyder det fra den tidligere tv-vært og nuværende chefredaktør på Alt for damerne, Tina Nikolaisen.

Også danseren Claudia Rex ønsker Anne Bech alt det bedste.

'Al al al al mulig god energi til dig! For satan hvor skal du sparke den ad helvede til,' skriver Claudia Rex i en kommentar.

Anne Bechs Instagram-opslag har i skrivende stund fået over 6.000 likes og over 1.400 har sendt hende hjerter, varme tanke og ønsket hende held og lykke i kampen mod kræften.

Anne Bech, som ud over at være personlig træner og kostvejleder også har skrevet flere bøger om sundhed, beder nu om at få fred og ro til kampen mod kræften.

'Mit fokus lige nu er på min familie og på at blive rask.'

'Derfor håber jeg på forståelse for mit privat- og familieliv, for det er en hård omgang. For dem tæt på mig. Og mig selv,' slutter hun sit Instagram-opslag.