»Sagen er, at jeg ikke er ked af det. Jeg ville lyve over for alle andre og for mig selv, hvis jeg undskyldte for noget som helst.«

Da Anna Sorokin udtalte disse ord, var hun netop blevet idømt 4 til 12 års fængsel for at have svindlet New Yorks elite. I sidste uge blev hun løsladt. Hun fortryder stadig intet.

Det hele startede i 2013, da hun ankom til New York. Hun bildte folk ind, at hun hed Anna Delvey. At hun var en tysk arving med røven fuld af penge.

Hun indlogerede sig på det ene luksuriøse hotel efter det andet. Iklædte sig designertøj fra Gucci og Yves Saint Laurent. Hang ud med eliten på Manhatten.

Jeg havde i virkeligheden bare en vision. Der ikke lykkedes Anna Sorokin om sine hensigter

I virkeligheden var hun russisk immigrant. Datter af en lastbilchauffør og en hjemmegående mor. Født i Domodedovo, en satellitby syd fra Moskva. Omgivet af folk fra arbejderklassen.

I New York var hendes venner rige. Magtfulde. Det var hun også selv, lod hun dem vide. Fortalte dem, at hun på den anden side af Atlanten havde en trustfond. Sagde, hun var cirka 80 millioner dollar værd.

Realiteten var bare, at hun ikke havde nogen penge. I hvert fald ikke mange.

Hun løb fra regningen på de fancy restauranter, der serverede hendes mad. Eller fik andre til at betale rejser, tøj, mad for hende – og undskyldte med, at hun havde glemt sin pung, eller at det tog tid at få pengene overført til USA.

En påvirket Anna Sorokin modtager sin dom. Foto: POOL Vis mere En påvirket Anna Sorokin modtager sin dom. Foto: POOL

Blandt bekendtskaberne var de rigeste af de rigeste. Hotelejere, ejendomsspekulanter, arkitekter.

Hun fik flere af dem med på ideen om en ekstravagant klub med roterende kunstudstillinger og eksklusive medlemskaber. Deres eneste krav var blot, at hun selv startede det.

Det krævede kapital, så hun tog i slutningen af 2016 tilbage til Tyskland. Lagde en plan. Forfalskede en række bankpapirer. Vendte tilbage til New York og gik på rundtur i banker i jagten på et lån.

Ét sted lykkedes det at overtale en bankansat til at udbetale 100.000 dollar. Penge, hun ikke planlagde at betale tilbage nogensinde.

Jeg synes, fortrydelse er en nytteløs følelse, for jeg kan åbenlyst ikke gå tilbage i tiden og ændre noget Anna Sorokin efter sin løsladelse

I juli 2017 kom politiet på sporet af den falske arvings fupnummer.

To hoteller og en restaurant havde fået nok og anmeldt hende. Hun blev anholdt, men kort efter sat fri igen.

I oktober samme år klappede fælden endegyldigt. Hun blev smidt bag tremmer i det berygtede Rikers Island-fængsel. Her sad hun frem mod retssagen i marts 2019.

Selvom hun for retten nægtede at have haft til hensigt at svindle, blev hun dømt skyldig i størstedelen af anklagepunkterne.

»Mit motiv handlede aldrig om penge,« sagde hun og fortsatte: »Jeg hungrede efter magt.«

Hun erkendte, at hun ikke var et godt menneske. Og det gav anklagemyndigheden hende mere eller mindre ret i.

Her lød det, at »hun udviste større bekymring for sin påklædning end de mennesker, hun havde svindlet«.

4 til 12 års fængsel lød straffen. Anna Sorokin tog imod. Lod sig ikke slå ud.

Særligt tiltaltes påklædning løb med en del opmærksomhed under retssagen. Foto: Sam Simmonds Vis mere Særligt tiltaltes påklædning løb med en del opmærksomhed under retssagen. Foto: Sam Simmonds

Fremtidsplanerne var allerede ved domfældelse mange. Hun ville starte virksomheder og investere i kryptovaluta ved løsladelse.

»Jeg ved ikke, hvor realistiske projekterne er. Men jeg er sikker på, at dette ikke bliver sidste gang, vi hører fra Anna. Jeg ved, hun kommer til at udrette store ting,« sagde hendes forsvarer. Han fik ret.

Umiddelbart efter dommen faldt i 2019, udtalte Anna Sorokin, at hun ville bruge tiden på at skrive to bøger. En om det store svindelnummer. En om tiden i fængsel.

»Jeg tænker, jeg er heldig, at jeg får lov til at komme i et rigtigt fængsel. Så får jeg mere materiale,« sagde hun.

Tiden i fængsel var dog ikke mere fantastisk, end hun i efteråret valgte at søge om prøveløsladelse.

»Jeg vil bare sige, at jeg skammer mig, og at jeg er virkelig ked af det, jeg har gjort,« sagde hun så under en høring i oktober.

Hendes ord blev taget for gode varer. 11. februar i år blev hun prøveløsladt, og The Insider fangede hende umiddelbart efter til et interview.

Her spørger journalisten undrende ind til, om hun vitterligt har fortrudt sine handlinger. Henviser til det interview, hvori hun for to år siden sagde, at hun ikke var ked af det.

Anna Sorokin spottet efter løsladelse. Iført lyserødt sæt, pels, designersolbriller og med dyr taske i hånden. Foto: REES, ULRA Vis mere Anna Sorokin spottet efter løsladelse. Iført lyserødt sæt, pels, designersolbriller og med dyr taske i hånden. Foto: REES, ULRA

»Nuvel, jeg blev spurgt: 'Fortryder du noget?' Og jeg synes, fortrydelse er en nytteløs følelse, for jeg kan åbenlyst ikke gå tilbage i tiden og ændre noget,« siger hun.

Hun understreger, at hun jo aldrig planlagde at snyde nogen. For hvem gør sådan noget, spørger hun retorisk i interviewet.

»Jeg havde i virkeligheden bare en vision. Der ikke lykkedes.«

I dag har Anna Sorokin en ny vision. Hun vil anke sagen og ændre fortællingen omkring sig selv. Netflix hjælper hende.

Streaminggiganten har således betalt hende 320.000 dollar for retten til hendes historie. Penge, hun har brugt til at betale retsomkostninger, bøder og gæld til de personer, hun har snydt.

Anna Sorokin vil desuden starte sit eget show. 'Anna Delvey TV'. Adspurgt, hvorfor hun fortsat bruger dæknavnet, svarer hun:

»Hvorfor skulle jeg lade være? Jeg er en bevægelse i mig selv.«

