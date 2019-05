Hvis ikke man kunne se ligheden i forvejen, så gjorde den store hat det tydeligt for enhver, hvem pigen i den lyserøde kjole og med det store smil var.

Den samme hat havde den afdøde amerikanske model, skuespiller og realitystjerne Anna Nicole Smith nemlig på, da hun troppede op til samme begivenhed for 15 år siden.

Dannielynn Birkhead nåede dog aldrig rigtig selv at kende sin mor.

Hun var blot fem måneder gammel, da Anna Nicole Smith sov ind på grund af en overdosis tilbage i 2007.

ARKIVOFO af den afdøde Anna Nicole Smith. Foto: FRED PROUSER Vis mere ARKIVOFO af den afdøde Anna Nicole Smith. Foto: FRED PROUSER

Selvom de to aldrig nåede at lære hinanden at kende, har Dannielynn bestemt ikke glemt sin mor. I stedet er hun stort set hvert år siden - sammen med sin far, fotografen Larry Birkhead - dukket op til Kentucky Derby i Louisville.

Samme sted, som Anna Nicole Smith bar den famøse hat. Og samme sted, som Anna Nicole Smith mødte Larry Birkhead første gang.

I år er det ifølge People det tiende år i træk, at Dannielynn sammen med sin far fejrede derbyet.

Til det amerikanske medie fortæller Chris Barnstable-Brown, der står bag galla-arrangementet i forbindelse med begivenheden, at det er blevet en tradition for den lille familie:

What a @KentuckyDerby ! Had a great time courtesy of The Barnstable-Brown Gala. Didn’t have the winning horse, but Dannielynn was a winner in her Mom’s hat. #prouddadtireddad pic.twitter.com/Ofb93iobLA — Larry Birkhead (@larrybirkhead) 4. maj 2019

»Larry mødte Anna til festen. Larry var fotograf og en gæst, og han havde dækket festen, hvor han mødte hende. Han er fra Louisville (hvor derbyet afholdes, red.), og de begyndte at date. Efter Anna gik bort, er de dukket op hvert år til festen,« forklarer han og fortsætter:

»Larry har taget Dannielynn med i flere år. Hun er en smuk ung pige nu, og hun er ved at blive en ung kvinde.«

Forholdet mellem Anna Nicole Smith og Larry Birkhead var dog præget af turbulens.

De to var ikke længere sammen, da Dannielynn kom til verden den 7. september 2006, og i begyndelsen hævdede Playboy-modellen, at det var en anden mand, der var datterens far.

En tur i retten og en dna-test fastslog dog, at faderen var Larry Birkhead.

Siden har han haft den fulde forældremyndighed over hende.

Til det amerikanske medie Entertainment Tonight fortalte han tilbage i 2017, at det ikke altid har været lige nemt for datteren at undvære sin mor.

Blandt andet klamrede hun sig meget til sine kvindelige lærere og til sine veninders mødre, som hun kunne finde på at spørge, om de ville adoptere hende og være hendes 'æres-mor'.

Larry Birkhead sammen med Dannielynn som helt spæd. Foto: HO Vis mere Larry Birkhead sammen med Dannielynn som helt spæd. Foto: HO

Samtidig fortalte han også, at datteren flere gange havde forsøgt at få ham til at tage på dates.

Selvom det ikke havde været nemt at være alenefar, gav han dengang også udtryk for, at han var meget stolt af den unge kvinde, som Dannielynn var ved at blive:

»Den anden dag døde en af hendes venners fisk, og hun sagde: 'Vær ikke bekymret for din fisk, den er deroppe (i himlen, red.) med min mor. Min mor skal nok passe godt på din fisk, så det skal nok gå',« sagde han dengang og sluttede:

»Det kom fra hendes hjerte, og det er sådan, hun håndterer der. Jeg er stolt af, at hun er den, hun er.«