Efter to sæsoner som vært på 'Kender du typen?' er det slut for Anna Lin, der nu vil kaste sig ud i nye projekter.

Der er dog ikke noget drama forbundet med beslutningen, forklarer tv-værten, som i en spørgerunde på Instagram nu sætter flere ord på sin opsigelse.

'Jeg sagde ja til jobbet med en drøm og forventning om at udvikle mig som vært og formidler. Det føler jeg virkelig, jeg har gjort, og nu er jeg klar til nye eventyr og udfordringer,' indleder hun.

Tidligere på året meldte Flemming Møldrup ud, at han heller ikke skal gætte kendte danskeres hjem på DR. Således er der kun Anne Glad tilbage af gamle kendinge, når næste sæson af 'Kender du typen?' får premiere.

Foreløbig er hverken Anna Lin eller Flemming Møldrups afløsere meldt ud.

»Det får vi på plads i løbet af efteråret, og vi glæder os til at præsentere både en ny vært og en ny ekspert for seerne i 2023,« lød det fra redaktionschef i DR Kultur, Børn og Unge, Eva Kvist, i sidste måned.

Men på Instagram løfter Anna Lin sløret for, at det netop var Flemming Møldrups beslutning om at stoppe, der var medvirkende til, at Anna Lin tog den samme.

'Det giver mening for mig at stoppe nu samtidig med Flemming, så Anne kan bygge noget godt op med et nyt hold,' skriver hun.

Hun kan desuden fortælle, at 'Kender du typen?' er det fedeste program af alle dem, hun har medvirket i – på grund af Flemming Møldrup og Anne Glad, skriver hun.

'Vi har haft det så sjovt, og jeg holder så meget af dem.'

Til B.T. har redaktør Eva Kvist tidligere fortalt, at hun også var mere end tilfreds med Anna Lin.

»Anna har gjort det rigtigt godt på 'Kender du typen?' Det var et godt valg, der tilførte programmet noget nyt og friskt,« lød det i sidste måned.

»Hun er en supersej og dygtig vært og kom med hele sig selv og har sat gang i nogle anderledes samtaler og noget ny energi i et gammelkendt format. Det har været godt for programmet og for produktionsholdet, og vi har været rigtigt glade for hendes måde at gå til opgaven på.«